“Сергей Котов”: ВСУ затопили черговий російський корабель

В ніч на 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту. Повідомлялося, що тимчасово окуповану територію атакували морські та повітряні безпілотники. Можливими цілями міг бути Кримський міст та патрульний катер “Сергей Котов”.

Блогер та журналіст Денис Казанський написав: “Вночі в районі Керчі як крок доброї волі пішов на дно російський патрульний корабель “Сергей Котов”. Екіпаж корабля складав до 80 осіб, про його долю Z-канали поки не повідомляють”.

Видання “Обозреватель” з посиланням на джерела пише, що у ГУР підтвердили знищення корабля “Сергей Котов” ударом по Криму.