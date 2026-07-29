Сенат США підтримав просування законопроєкту про санкції проти РФ

Сенат США 28 липня під час процедурного голосування підтримав початок розгляду законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор Ліндсі Грем. За відповідне рішення проголосували 86 сенаторів. Документ передбачає запровадження додаткових обмежень проти російських посадовців, а також надання президенту США ширших повноважень щодо застосування мит і санкцій проти держав, які продовжують купувати російські енергоносії або допомагають Москві обходити міжнародні обмеження.

Процедурне голосування не означає остаточного ухвалення документа, однак відкриває шлях до повноцінних дебатів у верхній палаті Конгресу. Сенатори зможуть запропонувати письмові поправки, після чого відбудеться фінальне голосування щодо законопроєкту. Якщо документ буде підтриманий, його передадуть до Палати представників США для подальшого розгляду.

Після схвалення обома палатами Конгресу законопроєкт має надійти на підпис президенту США Дональду Трампу. Лише після підписання главою держави документ набуде чинності. Таким чином, попри успішне процедурне голосування, законодавчий процес ще не завершений.

Одним із ключових положень документа є посилення санкційного тиску на Росію через її енергетичний сектор. Законопроєкт передбачає можливість застосування значних мит щодо країн, які продовжують закуповувати російські нафту, газ та інші енергоносії. Автори ініціативи вважають, що таким чином можна скоротити доходи Кремля від експорту сировини.

Згідно з текстом законопроєкту, президент США отримає право запроваджувати мита розміром до 100% на імпорт товарів із держав, які залишаються великими споживачами російських енергоносіїв. Серед таких країн у документі згадуються Індія, Японія, а також окремі держави Європейського Союзу. Остаточне застосування цих повноважень залежатиме від рішення американської адміністрації після набуття законом чинності.

Документ також містить положення про додаткові санкції щодо російських посадовців і структур, які можуть бути причетні до підтримки війни або сприяння обходу чинних міжнародних обмежень. Крім того, законопроєкт охоплює санкційні механізми щодо Ірану, який залишається одним із ключових партнерів Росії у сфері військово-технічного співробітництва.

Особливу увагу привернув і символічний момент розгляду документа. Процедурне голосування відбулося в день похорону сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів законодавчої ініціативи та послідовно виступав за посилення санкційного тиску на Росію. Після його смерті роботу над законопроєктом продовжили інші законодавці.

Подальша доля документа залежатиме від результатів дебатів у Сенаті, голосування в Палаті представників і рішення президента США. У разі остаточного ухвалення нові санкційні механізми можуть стати одним із наймасштабніших пакетів економічного тиску на Росію та країни, які підтримують її торговельні зв’язки в енергетичній сфері.