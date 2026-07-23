Семен Могилевич: біографія та цікаві факти про кримінального авторитета

Семен Могилевич — один із найвідоміших кримінальних діячів пострадянського простору, якого правоохоронні органи різних країн пов’язували з організованою злочинністю. Він народився у Києві та протягом десятиліть залишався фігурою, яку пов’язували з великими фінансовими операціями, контрабандою та діяльністю міжнародних злочинних угруповань. У США та інших країнах його ім’я фігурувало у розслідуваннях щодо організованої злочинності. Могилевича також називали одним із найбільш впливових представників кримінального світу вихідців із колишнього СРСР. Водночас він заперечував звинувачення у злочинній діяльності та неодноразово заявляв, що є бізнесменом.

Біографія

Семен Юдікович Могилевич народився 30 червня 1946 року в Києві у єврейській родині. У молоді роки він здобув освіту в Київському торговельно-економічному інституті, де вивчав економіку. За відкритими даними, ще у радянський період він почав займатися підприємницькою діяльністю, яка на той час була обмежена законодавством.

У 1970–1980-х роках Могилевич був пов’язаний із так званим «цеховим» бізнесом — нелегальною приватною економічною діяльністю в СРСР. Після розпаду Радянського Союзу він став одним із представників нового кримінально-бізнесового середовища, яке активно формувалося у 1990-х роках.

У 1990-х роках Семен Могилевич переїхав за кордон. Він жив у різних країнах, зокрема в Угорщині, Ізраїлі та Росії. За даними правоохоронних структур США, у цей період він став фігурантом розслідувань щодо діяльності міжнародних злочинних мереж.

У 1990-х роках американські слідчі пов’язували Могилевича з компанією YBM Magnex International Inc., яка працювала у Канаді та США. У 1998 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила компанію у шахрайстві з цінними паперами. Після цього розпочалося розслідування, у якому згадувалося ім’я Могилевича.

У 2000-х роках його ім’я стало широко відомим у міжнародних правоохоронних колах. Федеральне бюро розслідувань США включило Могилевича до списку найбільш розшукуваних осіб. Американські правоохоронці звинувачували його у керівництві організованою злочинною структурою, шахрайстві та інших злочинах.

У 2008 році Могилевича затримали у Москві російські правоохоронці за звинуваченнями у податкових порушеннях, пов’язаних із діяльністю компанії «Арбат Престиж». Однак у 2009 році кримінальну справу закрили, після чого він залишився у Росії.

У наступні роки Могилевич не вів активного публічного життя. У відкритих джерелах його пов’язували з різними бізнес-активами, однак детальна інформація про його поточну діяльність обмежена.

Цікаві факти

Семен Могилевич отримав кілька неофіційних прізвиськ у кримінальному середовищі, серед яких «Сєва» та «Дон Сімон». Його часто згадували як одного з найбільш впливових представників так званої «російської мафії» у світі.

У 2009 році журнал Forbes включав Могилевича до переліку найбільш впливових кримінальних авторитетів світу. Водночас подібні оцінки ґрунтувалися на даних правоохоронних органів і журналістських розслідуваннях, а сам Могилевич заперечував причетність до організованої злочинності.

Однією з найбільш відомих історій, пов’язаних із його ім’ям, стала справа компанії YBM Magnex International. Американські слідчі вважали цю структуру прикладом використання бізнесу для приховування злочинної діяльності. Сам Могилевич відкидав ці звинувачення.

Його ім’я також згадували у контексті міжнародного газового бізнесу. У медіа та аналітичних матеріалах його пов’язували з компаніями, які працювали на ринку постачання газу у Східній Європі. Прямих судових вироків за цими епізодами Могилевич не отримував.

Особисте життя Семена Могилевича залишається малопублічним. Відомо, що він був одружений, але детальна інформація про сім’ю, дітей та родинні зв’язки у відкритих джерелах обмежена.

Могилевич має громадянство кількох країн або статуси, пов’язані з проживанням у різних державах, однак точна інформація щодо його громадянського статусу змінювалася протягом років. Він тривалий час проживав у Росії.

Наразі немає достовірних даних про те, що Могилевич перебуває під вартою або залишив Росію. За відкритою інформацією, він живе поза публічним простором у Москві та не з’являється у медіа.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Семен Могилевич?

Семен Могилевич — бізнесмен, якого правоохоронні органи США та інших країн пов’язували з міжнародною організованою злочинністю. Він народився у Києві та став відомим завдяки розслідуванням щодо кримінальних угруповань пострадянського простору. Сам Могилевич заперечував звинувачення.

Коли народився Семен Могилевич?

Семен Могилевич народився 30 червня 1946 року у Києві. Він виріс у радянський період та здобув економічну освіту. У подальшому займався бізнесом і міжнародними фінансовими операціями.

Чим відомий Семен Могилевич?

Його ім’я стало відомим через зв’язки, які йому приписували з міжнародною організованою злочинністю. Також він фігурував у справах, пов’язаних із компанією YBM Magnex та фінансовими операціями. Правоохоронці США тривалий час розшукували його.

Чи був Семен Могилевич у розшуку?

Так, Федеральне бюро розслідувань США включало його до списку найбільш розшукуваних осіб. Американські правоохоронці звинувачували його у низці економічних злочинів. Могилевич не визнавав цих звинувачень.

Що відомо про сім’ю Семена Могилевича?

Відомості про особисте життя Могилевича обмежені. Відомо, що він був одружений, однак детальна інформація про дружину, дітей та родину не є широко доступною у відкритих джерелах.