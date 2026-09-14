Семен Кривонос: біографія та цікаві факти про директора НАБУ

Семен Кривонос — український державний управлінець, який із березня 2023 року очолює Національне антикорупційне бюро України. Він народився 16 січня 1983 року в Маріуполі, а вищу освіту здобував за спеціальностями «Агрономія», «Державне управління» та «Правознавство». До керівництва НАБУ Кривонос працював у Міністерстві юстиції, на Одеській митниці, в міжнародній організації та у сфері містобудівного контролю. Найбільш помітними етапами його кар’єри стали керівництво Державною інспекцією архітектури та містобудування і подальша перемога у конкурсі на посаду директора НАБУ. У 2026 році Кривонос опинився в центрі нового конфлікту навколо антикорупційних органів після заяв генерального прокурора Руслана Кравченка про підписання повідомлення про підозру керівнику НАБУ.

Біографія

Семен Юрійович Кривонос народився 16 січня 1983 року в Маріуполі. Середню освіту він здобув у Кременчуці: у 2000 році закінчив школу №11. Після цього вступив до Національного аграрного університету, де у 2005 році отримав освіту за спеціальністю «Агрономія». Через два роки Кривонос завершив навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобув ступінь магістра. У 2010 році він закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю «Правознавство».

Першу посаду в державному секторі Кривонос отримав у 2007 році. Він працював головним спеціалістом відділу у справах сім’ї та молоді Голосіївської районної державної адміністрації Києва. У 2011–2015 роках працював у територіальних органах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях. Наступним етапом стала робота на Одеській митниці: у 2015–2016 роках Кривонос був першим заступником начальника митниці Державної фіскальної служби. Там він займався реалізацією проєкту «Відкритий митний простір», спрямованого на протидію контрабандним схемам.

Після роботи на митниці Кривонос став старшим юридичним радником Міжнародної організації з розвитку права (IDLO). У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і працював як індивідуальний адвокат та у складі адвокатського об’єднання. У 2020–2021 роках очолював громадську організацію «Офіс простих рішень та результатів», де займався розробкою концепцій реформ і законодавчих пропозицій, які презентувалися на засіданнях Національної ради реформ.

У травні 2021 року Кривонос очолив Державну інспекцію архітектури та містобудування України — орган, створений після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції. Саме на цій посаді він став одним із претендентів на керівництво НАБУ. У березні 2023 року конкурсна комісія включила Кривоноса до трійки фіналістів разом із Романом Осипчуком і Сергієм Гупяком. 6 березня Кабінет міністрів призначив його директором НАБУ.

На посаді керівника НАБУ Кривонос заявляв про необхідність зберігати інституційну незалежність бюро та розширювати його спроможності. Серед проблем, про які він говорив у першому інтерв’ю після призначення, були відсутність повністю автономних можливостей для прослуховування та залежність від зовнішніх експертних установ під час проведення експертиз. У 2024 році НАБУ за його керівництва повідомило про запуск 658 нових кримінальних проваджень, а встановлені збитки у справах перевищили 26 млрд грн.

У 2026 році Кривонос продовжує очолювати бюро. У липні він проводив переговори з Національним агентством боротьби зі злочинністю Великої Британії щодо поглиблення співпраці, зокрема у сфері цифрової криміналістики. У вересні Кривонос також публічно коментував розсекречення матеріалів резонансних розслідувань та заявляв, що повідомлення про підозру має ґрунтуватися на достатній доказовій базі.

Цікаві факти

Кривонос має нетипову для керівника антикорупційного правоохоронного органу освітню траєкторію. Його перша вища освіта пов’язана з агрономією, після чого він послідовно здобув фах у сфері державного управління та права. Таким чином, до призначення директором НАБУ він поєднав досвід державної служби, митної роботи, юридичної практики та управління у сфері містобудування.

Кривонос претендував на роботу в НАБУ ще до призначення директором. В інтерв’ю 2023 року він розповідав, що прагнув працювати в бюро ще з 2016 року і називав посаду директора роботою своєї мрії. Його призначення відбулося після конкурсної процедури, у якій брали участь представники міжнародних організацій.

Особливу увагу до Кривоноса привертала його попередня робота в ДІАМ. Цей орган був створений у процесі реформи містобудівного контролю після ліквідації ДАБІ. До переходу в НАБУ Кривонос керував установою майже два роки, що зробило його досвід реформування державної структури однією з характеристик, на які звертали увагу під час конкурсу на директора бюро.

Відкриті декларації НАЗК містять інформацію про родину Кривоноса. У деклараціях різних років як член сім’ї вказувалася дружина Галина Польшинська, а в одній із ранніх декларацій також зазначалася донька. Водночас у публічних джерелах немає достатньо достовірных даних про приватне життя Кривоноса, його хобі або повсякденні захоплення, тому ці відомості не варто доповнювати непідтвердженими припущеннями.

У вересні 2026 року Кривонос став одним із центральних учасників конфлікту між антикорупційними органами та генеральним прокурором. Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ, однак у бюро повідомили, що Кривонос офіційно її не отримував. Сам Кривонос у цей період публічно відстоював позицію, що відсутність повідомлення про підозру означає або недостатність доказів, або відсутність причетності людини до конкретного розслідування.

Відповіді на питання про Семена Кривоноса

Хто такий Семен Кривонос?

Семен Кривонос — український державний управлінець і директор Національного антикорупційного бюро. Він очолює НАБУ з 6 березня 2023 року. До цього керував Державною інспекцією архітектури та містобудування, працював на митниці, у Міністерстві юстиції та в міжнародній організації.

Скільки років Семену Кривоносу?

Кривонос народився 16 січня 1983 року. Станом на вересень 2026 року йому 43 роки. Місце його народження — Маріуполь.

Де навчався Семен Кривонос?

Він має освіту за трьома основними напрямами. У 2005 році Кривонос закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія», у 2007 році отримав магістерську освіту з державного управління, а у 2010 році здобув спеціальність «Правознавство». Також у 2018 році він отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Де працював Кривонос до НАБУ?

До призначення директором НАБУ Кривонос працював у територіальних органах Міністерства юстиції, на Одеській митниці та в IDLO. У 2020–2021 роках він очолював «Офіс простих рішень та результатів», а з 2021 року керував Державною інспекцією архітектури та містобудування. Саме з посади голови ДІАМ він перейшов до керівництва НАБУ.

Чим відомий Семен Кривонос у 2026 році?

У 2026 році Кривонос продовжує керувати НАБУ та представляє бюро у взаємодії з міжнародними партнерами. У липні він зустрічався з представниками британського National Crime Agency, а у вересні публічно коментував резонансні розслідування та питання незалежності антикорупційних органів. Водночас його ім’я опинилося в центрі конфлікту з генеральним прокурором Русланом Кравченком через заяву про підписання повідомлення про підозру директору НАБУ.