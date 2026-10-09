Селін Діон впала на сцені під час концерту в Парижі
2026-09-10    188

Селін Діон впала на сцені під час концерту в Парижі

Канадська співачка Селін Діон упала на сцені під час концерту в Парижі 7 жовтня 2026 року, але змогла продовжити виступ. Інцидент стався під час виконання композиції «Dans un autre monde». Відео з моментом падіння артистки поширилося в інтернеті. За попередньою версією, причиною могло стати те, що штани співачки зачепилися за підбори, через що вона втратила рівновагу.

58-річна виконавиця не припинила виступ після падіння. Інцидент стався безпосередньо під час виконання пісні, однак артистка змогла повернутися до виступу. Інформації про серйозні травми або необхідність медичної допомоги після події не повідомляли. Також немає підтверджених даних про те, що падіння вплинуло на подальший графік концертів співачки.

Подія привернула увагу через стан здоров’я Діон, яка протягом останніх років обмежувала концертну діяльність через рідкісне неврологічне захворювання. У грудні 2022 року співачка публічно розповіла, що їй діагностували синдром ригідної людини. Це захворювання впливає на центральну нервову систему та може спричиняти м’язову скутість і болісні спазми, які ускладнюють рухи.

Після оголошення діагнозу Діон скасувала низку запланованих концертів і зосередилася на лікуванні. Захворювання може впливати на здатність людини ходити, підтримувати рівновагу та виконувати звичні рухи. Водночас немає підтверджень, що саме синдром ригідної людини спричинив падіння співачки в Парижі. Попереднє припущення про зачеплений за підбори одяг не є остаточно встановленою причиною інциденту.

Повернення Діон до публічних виступів стало важливим етапом після тривалої перерви. У липні 2024 року вона заспівала «Hymne à l’amour» Едіт Піаф під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Виступ відбувся біля Ейфелевої вежі та став її першим великим сценічним поверненням після тривалого періоду, коли через проблеми зі здоров’ям вона не могла регулярно виступати.

Синдром ригідної людини належить до рідкісних неврологічних розладів, які можуть супроводжуватися підвищеною м’язовою напругою, спазмами та порушеннями рухливості. Перебіг захворювання відрізняється залежно від пацієнта, а лікування спрямоване переважно на контроль симптомів. Публічні заяви співачки про діагноз допомогли привернути увагу до цього маловідомого стану, однак її конкретні медичні обставини не дають підстав робити висновки про причину кожного окремого інциденту.

Подальший концертний графік Діон залежатиме від її самопочуття та можливості витримувати фізичне навантаження під час виступів. Наразі саме відео з паризького концерту стало приводом для обговорення інциденту, але без додаткових офіційних пояснень не можна стверджувати, що падіння пов’язане з її діагнозом.

Едіт Піаф, Селін Діон, синдром ригідної людини
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