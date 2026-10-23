Секс за подарунки: у Києві 38-річного чоловіка обвинувачують у злочинах проти неповнолітніх
2026-23-10    144

Секс за подарунки: у Києві 38-річного чоловіка обвинувачують у злочинах проти неповнолітніх

У Києві судитимуть 38-річного чоловіка, якого обвинувачують у сексуальних злочинах щодо двох неповнолітніх дівчат віком 13 і 15 років, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів. Обвинувальний акт скерували до суду прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва 23 жовтня 2026 року.

За даними Київської міської прокуратури, чоловік міг шукати дівчат із матеріально незабезпечених сімей. Він нібито пропонував їм подарунки, мобільні телефони та гроші, а деяких запрошував пожити у своєму помешканні.

Під час обшуку в оселі обвинуваченого правоохоронці виявили 13-річну дівчину. За версією слідства, чоловік вчиняв щодо неї дії сексуального характеру. Також йому інкримінують сексуальні злочини щодо її 15-річної сестри.

Батьків дівчат позбавили батьківських прав. Обставини, за яких неповнолітні опинилися в контакті з обвинуваченим, встановлювали в межах досудового розслідування.

Крім того, під час слідчих дій у чоловіка виявили наркотичні засоби. За даними прокуратури, їх зберігали без мети збуту. Цей епізод також включили до обвинувального акта.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Остаточне рішення у справі ухвалить суд. До набрання обвинувальним вироком законної сили діє презумпція невинуватості.

Київ, кримінал, неповнолітні, секс
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