Секс із роботами може стати реальністю до 2030 року, — футурологи

Футурологи прогнозують, що вже до 2030 року роботи з елементами штучного інтелекту можуть стати частиною інтимного життя людей, а цифрові форми стосунків поступово поширюватимуться поряд із традиційними. Такі оцінки ґрунтуються на розвитку генеративного штучного інтелекту, віртуальної реальності, робототехніки та індустрії персоналізованих пристроїв, які вже змінюють способи взаємодії людей із цифровими сервісами.

За оцінками експертів, одним із перших етапів цієї трансформації стало поширення VR-технологій, що дозволяють створювати ефект присутності у віртуальному середовищі. Паралельно розвивається ринок інтелектуальних пристроїв для дорослих, які можуть синхронізуватися через мобільні застосунки, підтримувати дистанційне керування та використовувати алгоритми для персоналізації взаємодії. Фахівці вважають, що наступним кроком може стати поява автономних роботизованих партнерів із розвиненими мовними моделями та системами машинного навчання.

Світовий ринок секс-технологій уже демонструє стабільне зростання. Аналітики прогнозують, що його обсяг у найближчі роки вимірюватиметься десятками мільярдів доларів, а значну частину розвитку забезпечуватимуть саме рішення на базі штучного інтелекту. Великі технологічні компанії інвестують у вдосконалення гуманоїдної робототехніки, систем комп’ютерного зору, сенсорних технологій та генеративного ШІ, хоча більшість таких проєктів не створюється спеціально для індустрії товарів для дорослих.

Футурологи зазначають, що цифровізація особистих стосунків почалася значно раніше. Онлайн-знайомства, відеоспілкування, віртуальні аватари, чат-боти та персональні AI-помічники вже стали частиною повсякденного життя мільйонів людей. На їхню думку, розвиток гуманоїдних роботів може стати логічним продовженням цієї тенденції, якщо технології досягнуть достатнього рівня автономності та природності взаємодії.

Водночас дослідники звертають увагу, що масове використання роботів-партнерів залежатиме не лише від технологічного прогресу, а й від вартості таких систем, правового регулювання, рівня суспільного сприйняття та етичних дискусій. У різних країнах уже обговорюють питання відповідальності виробників, захисту персональних даних користувачів і правил використання штучного інтелекту в особистому житті.

Експерти також наголошують, що навіть за швидкого розвитку робототехніки до 2030 року повноцінні роботи-партнери навряд чи стануть масовим продуктом. Значно реалістичнішим сценарієм вважається подальше поширення цифрових сервісів, VR-рішень та інтелектуальних пристроїв, тоді як складні гуманоїдні роботи залишатимуться дорогими та обмежено доступними для широкого кола споживачів.

Технологічні прогнози щодо розвитку інтимної робототехніки залишаються предметом дискусій серед науковців і представників галузі. Частина експертів вважає, що інтеграція штучного інтелекту в особисте життя відбуватиметься поступово, тоді як інші прогнозують швидше поширення таких рішень у разі здешевлення роботизованих платформ і вдосконалення мовних моделей нового покоління.