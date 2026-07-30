Санкції проти РФ опинилися під загрозою через вимоги Трампа

Президент США Дональд Трамп запропонував внести зміни до законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, що може ускладнити його ухвалення Конгресом США. Про це повідомляє Politico з посиланням на обговорення документа у Вашингтоні. Запропоновані президентом поправки стосуються розширення санкційного механізму, зокрема запровадження мит для покупців російських енергоресурсів та поширення аналогічних заходів щодо імпортерів іранської нафти.

За інформацією видання, одна з пропозицій Трампа передбачає, що законопроєкт має регулювати не лише санкції щодо Ірану, а й дозволити застосовувати додаткові економічні обмеження проти країн, які купують нафту у держав, що перебувають під санкціями США. Такий підхід у Білому домі розглядають як спосіб посилити тиск через енергетичні доходи.

Ініціатива президента викликала занепокоєння серед частини демократів у Конгресі. Їхні представники виступають проти положень, які можуть розширити повноваження глави держави у сфері торговельних обмежень без додаткового погодження законодавців. За оцінкою критиків, такі норми можуть надати Білому дому ширші можливості для введення тарифів як проти суперників США, так і проти окремих партнерів.

Окремі суперечки виникли навколо пункту, який передбачає право президента самостійно визначати, коли вводити або скасовувати санкції щодо великих покупців російських енергоресурсів. Демократи наполягають на обмеженні таких повноважень, оскільки побоюються, що механізм може використовуватися без достатнього контролю з боку Конгресу.

Голова сенатського комітету з міжнародних відносин Джим Ріш заявив, що поправки, запропоновані демократами для зміни повноважень президента, можуть стати перешкодою для остаточного затвердження документа. За його словами, будь-які суттєві зміни до узгодженого тексту можуть вплинути на позицію Трампа щодо підписання законопроєкту.

Раніше Білий дім повідомляв, що підтримує чинну редакцію документа. Через це законодавцям доведеться знайти компроміс між прихильниками розширення санкційного інструментарію та тими, хто виступає за додаткові обмеження президентських повноважень.

Розгляд законопроєкту також залежить від графіка роботи Конгресу. Палата представників США не зможе перейти до розгляду документа раніше вересня через заплановані парламентські канікули. До цього часу сенатори мають визначитися з остаточною редакцією ініціативи.

У США санкційна політика щодо Росії та Ірану протягом останніх років стала одним із ключових інструментів зовнішньої політики Вашингтона. Обмеження щодо енергетичного сектору використовуються для скорочення доходів держав, які США вважають такими, що загрожують їхнім стратегічним інтересам. Подібні заходи раніше включали заборони на імпорт окремих видів енергоносіїв, фінансові обмеження та вторинні санкції проти компаній з інших країн.

Механізм вторинних санкцій передбачає можливість застосування обмежень не лише до урядів, проти яких спрямована політика США, а й до іноземних компаній та держав, які продовжують співпрацювати з ними. Остаточні параметри нового законопроєкту залежатимуть від переговорів між республіканцями та демократами, а також від позиції адміністрації Трампа щодо розподілу повноважень між президентом і Конгресом.