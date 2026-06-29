Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я
2026-29-06    14

Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що під час можливих переговорів щодо завершення війни Росії проти України Європейський Союз може порушити питання виведення російських військ із невизнаного Придністров’я. Про це вона сказала 28 червня в ефірі телеканалу Pro TV Chișinău, наголосивши, що незаконна військова присутність РФ на території Молдови залишається одним із ключових викликів для безпеки країни та всього регіону.

За словами Санду, Придністровський регіон є невід’ємною частиною Республіки Молдова, а проблема розміщення російського військового контингенту регулярно порушується Кишиневом у діалозі з європейськими партнерами. Президентка підкреслила, що саме незаконна присутність військ Росії є головною перешкодою для врегулювання придністровського питання та відновлення повного суверенітету держави над усією своєю територією.

«Придністровський регіон — частина Республіки Молдова. Найбільша проблема — незаконна присутність російських військ. Ми постійно піднімаємо це питання, і наші європейські партнери також звертають на нього увагу», — заявила Санду.

Вона припустила, що у разі початку мирних переговорів щодо війни в Україні питання Придністров’я також може стати частиною ширшого порядку денного. На її думку, майбутні домовленості щодо європейської безпеки мають враховувати не лише ситуацію в Україні, а й інші конфлікти, де Росія зберігає військову присутність без згоди суверенних держав.

Подібну позицію раніше озвучувала верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. Наприкінці травня вона заявила, що під час потенційних переговорів необхідно розглядати питання виведення російських військ не лише з України, а й із Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Водночас Каллас назвала такий підхід максималістським, зауваживши, що сама Росія також висуває максималістські вимоги у своїх переговорних позиціях.

Заяви європейських політиків викликали негативну реакцію Москви. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова публічно розкритикували позицію Євросоюзу, відкинувши можливість обговорення таких вимог у рамках потенційного переговорного процесу.

Тема Придністров’я останнім часом дедалі частіше з’являється у міжнародному порядку денному. На початку червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа може брати участь у майбутніх переговорах із Росією у різних форматах, зокрема через Європейський Союз або за участю Великої Британії, Франції та Німеччини. Це свідчить про прагнення європейських союзників зробити питання регіональної безпеки невіддільною частиною будь-яких домовленостей щодо припинення війни.

Російські військові перебувають у Придністровському регіоні з початку 1990-х років. Офіційний Кишинів послідовно наполягає на їх повному та безумовному виведенні, вважаючи їхню присутність порушенням суверенітету Молдови. Якщо питання буде включене до переговорного процесу щодо України, це може означати розширення порядку денного майбутніх консультацій та посилення міжнародного тиску на Москву щодо врегулювання інших затяжних конфліктів на пострадянському просторі.

Абхазія, війна в Україні, Володимир Зеленський, Європа, Європейський Союз, зовнішня політика, Кая Каллас, Кишинів, Марія Захарова, Мая Санду, міжнародна безпека, Молдова, окупація, переговори, Південна Осетія, Придністров’я, російські війська, Росія, Сергій Лавров, суверенітет Молдови
Останні новини
Кому потрібно міняти паспорт-книжечку на ID-картку у 2026 році

Кому потрібно міняти паспорт-книжечку на ID-картку у 2026 році
Українці й надалі можуть користуватися паспортом громадянина України у вигляді читать далее
29-06, 10:15
Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я

Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що під час можливих переговорів читать далее
29-06, 10:12
В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла

В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла
В Україні найближчим часом можуть знову запровадити графіки відключення електроенергії. читать далее
29-06, 09:34
У РФ визнали дефіцит бензину і готуються до імпорту пального

У РФ визнали дефіцит бензину і готуються до імпорту пального
У Російській Федерації офіційно визнали дефіцит бензину та необхідність його читать далее
28-06, 20:21
У Європі через аномальну спеку загинули понад 1300 людей, — ВООЗ

У Європі через аномальну спеку загинули понад 1300 людей, — ВООЗ
У 2026 році в країнах Європи через хвилю аномальної спеки читать далее
28-06, 20:18
Яке церковне свято 29 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 29 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
29 червня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих славних читать далее
28-06, 16:08
Графіки відключень світла ДТЕК: де перевірити онлайн

Графіки відключень світла ДТЕК: де перевірити онлайн
Планові та аварійні відключення електроенергії залишаються актуальною темою для мільйонів читать далее
28-06, 16:04
EcoFlow DELTA: що це, як працює та який варто обрати

EcoFlow DELTA: що це, як працює та який варто обрати
Портативні зарядні станції стали одним із найпопулярніших видів техніки в читать далее
28-06, 15:44
Що таке FunPay: як працює сервіс і кому він корисний

Що таке FunPay: як працює сервіс і кому він корисний
Ринок цифрових товарів і послуг щороку зростає, а разом із читать далее
28-06, 15:38
Що таке SoundCloud: як користуватися та скачати музику

Що таке SoundCloud: як користуватися та скачати музику
SoundCloud залишається однією з найбільших музичних платформ у світі, яка читать далее
28-06, 15:34
Що таке «Бабуся» від Opendatabot і як ШІ аналізує судові рішення

Що таке «Бабуся» від Opendatabot і як ШІ аналізує судові рішення
Штучний інтелект дедалі активніше інтегрується в українські цифрові сервіси. Черговим читать далее
28-06, 15:30
Прожитковий мінімум в Україні 2026: чинні суми та план підвищення

Прожитковий мінімум в Україні 2026: чинні суми та план підвищення
В Україні у 2026 році прожитковий мінімум залишається ключовим соціальним читать далее
28-06, 11:27
Мінімальна пенсія в Україні: чинні виплати, стаж і нова реформа 2026

Мінімальна пенсія в Україні: чинні виплати, стаж і нова реформа 2026
Пенсійна система України у 2026 році одночасно функціонує в двох читать далее
28-06, 11:14
Пенсія по інвалідності в Україні у 2026 році: що потрібно знати

Пенсія по інвалідності в Україні у 2026 році: що потрібно знати
Пенсія по інвалідності у 2026 році призначається за чітко визначеними читать далее
28-06, 11:03
Штраф за бур’яни на ділянці: коли власник землі несе відповідальність

Штраф за бур’яни на ділянці: коли власник землі несе відповідальність
Земельна ділянка, що заросла бур'янами або сухостоєм, може стати підставою читать далее
28-06, 10:42
Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026

Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026
28 червня після завершення заключних матчів групового етапу чемпіонату світу-2026 читать далее
28-06, 10:20
Португалія та Колумбія вийшли в плейоф ЧС-2026, Узбекистан вилетів

Португалія та Колумбія вийшли в плейоф ЧС-2026, Узбекистан вилетів
У ніч на 28 червня завершилися матчі третього туру групового читать далее
28-06, 10:16
Англія виграла групу L, Хорватія та Гана вийшли в плейоф ЧС-2026

Англія виграла групу L, Хорватія та Гана вийшли в плейоф ЧС-2026
28 червня завершилися матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу читать далее
28-06, 10:13
Олег Дорощук: біографія та цікаві факти про українського легкоатлета

Олег Дорощук: біографія та цікаві факти про українського легкоатлета
Олег Дорощук — український легкоатлет, який спеціалізується на стрибках у читать далее
28-06, 10:10
США та Іран знову обмінялися ударами після зриву перемир’я

США та Іран знову обмінялися ударами після зриву перемир’я
США та Іран у ніч на 28 червня знову обмінялися читать далее
28-06, 10:08
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026