Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що під час можливих переговорів щодо завершення війни Росії проти України Європейський Союз може порушити питання виведення російських військ із невизнаного Придністров’я. Про це вона сказала 28 червня в ефірі телеканалу Pro TV Chișinău, наголосивши, що незаконна військова присутність РФ на території Молдови залишається одним із ключових викликів для безпеки країни та всього регіону.

За словами Санду, Придністровський регіон є невід’ємною частиною Республіки Молдова, а проблема розміщення російського військового контингенту регулярно порушується Кишиневом у діалозі з європейськими партнерами. Президентка підкреслила, що саме незаконна присутність військ Росії є головною перешкодою для врегулювання придністровського питання та відновлення повного суверенітету держави над усією своєю територією.

«Придністровський регіон — частина Республіки Молдова. Найбільша проблема — незаконна присутність російських військ. Ми постійно піднімаємо це питання, і наші європейські партнери також звертають на нього увагу», — заявила Санду.

Вона припустила, що у разі початку мирних переговорів щодо війни в Україні питання Придністров’я також може стати частиною ширшого порядку денного. На її думку, майбутні домовленості щодо європейської безпеки мають враховувати не лише ситуацію в Україні, а й інші конфлікти, де Росія зберігає військову присутність без згоди суверенних держав.

Подібну позицію раніше озвучувала верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. Наприкінці травня вона заявила, що під час потенційних переговорів необхідно розглядати питання виведення російських військ не лише з України, а й із Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Водночас Каллас назвала такий підхід максималістським, зауваживши, що сама Росія також висуває максималістські вимоги у своїх переговорних позиціях.

Заяви європейських політиків викликали негативну реакцію Москви. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова публічно розкритикували позицію Євросоюзу, відкинувши можливість обговорення таких вимог у рамках потенційного переговорного процесу.

Тема Придністров’я останнім часом дедалі частіше з’являється у міжнародному порядку денному. На початку червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа може брати участь у майбутніх переговорах із Росією у різних форматах, зокрема через Європейський Союз або за участю Великої Британії, Франції та Німеччини. Це свідчить про прагнення європейських союзників зробити питання регіональної безпеки невіддільною частиною будь-яких домовленостей щодо припинення війни.

Російські військові перебувають у Придністровському регіоні з початку 1990-х років. Офіційний Кишинів послідовно наполягає на їх повному та безумовному виведенні, вважаючи їхню присутність порушенням суверенітету Молдови. Якщо питання буде включене до переговорного процесу щодо України, це може означати розширення порядку денного майбутніх консультацій та посилення міжнародного тиску на Москву щодо врегулювання інших затяжних конфліктів на пострадянському просторі.