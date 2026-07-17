Сандра Аудірк стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні
2026-17-07    97

Сандра Аудірк стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Сандра Аудірк призначена тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Про це повідомило американське посольство в Києві. Вона розпочала виконання обов’язків після завершення місії своєї попередниці Джуді Девіс, яка залишила посаду.

У дипломатичному представництві зазначили, що Сандра Аудірк є кадровою дипломаткою та представницею вищого корпусу дипломатичної служби США. За даними посольства, вона має понад 30 років досвіду роботи в американській зовнішньополітичній службі та працювала на дипломатичних посадах у різних країнах світу.

До нового призначення Аудірк обіймала низку керівних посад у Державному департаменті США та дипломатичних місіях за кордоном. Її професійний досвід охоплює питання міжнародної безпеки, двосторонніх відносин, роботи з союзниками США та координації дипломатичних ініціатив у різних регіонах.

Тимчасовий повірений у справах очолює дипломатичне представництво у разі відсутності затвердженого Сенатом США надзвичайного і повноважного посла. Такий формат керівництва місією дозволяє забезпечити безперервність роботи посольства, підтримку політичного діалогу та координацію співпраці між державами до призначення нового глави дипломатичної місії.

Попередниця Аудірк Джуді Девіс завершила роботу в Києві після нетривалого перебування на посаді. У низці медіа повідомлялося, що її рішення залишити дипломатичну місію було пов’язане з відсутністю, на її думку, достатньої підтримки Києва з боку президента США. Офіційний Вашингтон детально не коментував ці повідомлення.

Призначення нового керівника дипломатичної місії відбулося на тлі продовження стратегічної співпраці між США та Україною у сфері безпеки, економічної підтримки, санкційної політики та післявоєнного відновлення. Тимчасова повірена представлятиме інтереси Сполучених Штатів до моменту призначення нового посла, кандидатуру якого має затвердити Сенат США.

Посольство США наголосило, що Сандра Аудірк має значний міжнародний досвід і продовжить роботу дипломатичної місії в Києві відповідно до зовнішньополітичного курсу Вашингтона. Очікується, що найближчим часом вона проведе перші офіційні зустрічі з представниками української влади та міжнародними партнерами.

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