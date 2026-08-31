Samsung зробила ставку на новий формат складаних смартфонів

Samsung у 2026 році представила Galaxy Z Fold8 у новому для своєї лінійки форматі та фактично протиставила його власному Galaxy Z Fold8 Ultra, створивши два різні підходи до складаних смартфонів. За даними корейського видання ETNews, приблизно 70% передзамовлень на нову серію складаних пристроїв припало саме на Galaxy Z Fold8, після чого компанія нібито збільшила стартове виробниче замовлення ще на 1 млн пристроїв.

Найбільш незвичною особливістю нової лінійки стало те, що саме Galaxy Z Fold8, а не версія Ultra, отримав принципово інший форм-фактор. Модель має ширший і нижчий зовнішній дисплей, який за пропорціями нагадує невеликий паспорт, а після розкриття смартфон перетворюється на пристрій з горизонтальним екраном формату 4:3.

Такий підхід відрізняється від традиційної концепції Samsung для серії Fold. Galaxy Z Fold8 Ultra продовжує використовувати формат, ближчий до класичного смартфона у складеному вигляді, а після розкриття пропонує великий внутрішній екран, орієнтований передусім на багатозадачність. За такого формату користувач може розміщувати поруч два повнорозмірні мобільні застосунки.

Galaxy Z Fold8, навпаки, орієнтований на споживання контенту. Його внутрішній 7,6-дюймовий дисплей за розміром і пропорціями близький до компактних планшетів. Ширший екран дозволяє зменшити площу чорних смуг під час перегляду відео, а багато Android-застосунків природніше працюють у портретній орієнтації, ніж на майже квадратному дисплеї.

Таким чином Samsung фактично розділила аудиторію складаних смартфонів. Fold8 Ultra позиціонується для користувачів, яким важливі великий робочий простір, багатозадачність і розширені можливості камери. Звичайний Fold8 може бути привабливішим для тих, хто розглядає складаний смартфон як поєднання телефона та компактного планшета.

Водночас новий форм-фактор має і конструктивні особливості. Розташування динаміків і розмовного модуля розраховане насамперед на використання пристрою у складеному стані. Після розкриття звук фактично надходить з одного боку екрана, а розміщення сканера відбитків пальців може бути менш зручним у планшетному режимі.

Samsung не стала першою компанією, яка експериментувала зі складаними пристроями з ширшим горизонтальним екраном. Схожі підходи раніше використовували Oppo та Google, хоча їхні моделі після розкриття залишалися ближчими до квадратного формату. Huawei також експериментувала з подібною концепцією у Pura X, однак ця модель не отримала широкого міжнародного поширення.

Інтерес до Galaxy Z Fold8 набуває додаткового значення на тлі очікуваного виходу Apple на ринок складаних смартфонів. За інформацією, що з’являється у профільних повідомленнях і витоках, перший складаний iPhone також може отримати ширший формат внутрішнього дисплея. У такому разі Samsung фактично проводить ринкову перевірку концепції, яку потенційно може використати її головний конкурент.

Перевагою Apple у цьому сегменті може стати екосистема програмного забезпечення. На відміну від Android, де кількість застосунків, спеціально оптимізованих для планшетних екранів, обмежена, Apple уже має значний масив програм для iPad. Потенційно розробникам може бути простіше адаптувати існуючі планшетні версії застосунків для складаного iPhone.

Ринок складаних смартфонів при цьому залишається відносно вузьким через високу вартість пристроїв. Саме тому Samsung традиційно використовувала серію Fold як майданчик для експериментів із новими форматами. Перший Galaxy Fold вийшов із низкою конструктивних проблем, а ранні моделі Galaxy Z Flip демонстрували переваги формату «розкладачки», але мали обмежену практичну функціональність зовнішнього екрана.

Ситуація з Galaxy Z Fold8 може показати, чи здатний ширший горизонтальний формат вивести складані смартфони за межі нішевого сегмента. Якщо частка близько 70% передзамовлень на нову серію підтвердиться після початку масових продажів, це стане аргументом на користь подальшого розвитку саме такої конструкції.

Наступним фактором для ринку стане поява складаного iPhone, яку очікують найближчим часом. Вихід Apple може посилити конкуренцію у сегменті дорогих складаних пристроїв і водночас вплинути на те, які формати екранів та сценарії використання стануть стандартом для наступного покоління смартфонів.