Samsung – лідер ринку, iPhone займає другий рядок

Цією статистикою поділилася Міжнародна корпорація даних (IDC) у своєму звіті після першого кварталу 2024 року. За цей період у світі поставлено майже 290 мільйонів смартфонів, що перевищує показники першого кварталу 2023 року на 7,8 %.

Найпомітніше падіння частки ринку тут простежується у компанії Apple – відразу на 5 млн штук. При цьому компанії поки що є, куди падати, оскільки за відвантаженнями вона друга у світі: у першому кварталі пішло продавцям 50,1 млн. айфонів, що дозволило Apple зберегти значну частку в 17,3%.

Перше місце зберегла Samsung, яка відвантажила 60,1 млн смартфонів, що лише на 400 тисяч трубок менше. Таким чином, у Samsung частка 20,8%.

Хороші результати Samsung у першому кварталі – часте явище. По-перше, саме тоді оновлюється їхня флагманська лінійка, а по-друге, на більш бюджетні лінійки з’являються класні знижки напередодні їхнього оновлення. Звичайно, це позитивно впливає на статистику продажів у штуках пристроїв, але Apple залишається попереду виручкою, оскільки середній чек на iPhone значно вищий, ніж у будь-якої компанії, що виробляє Android-смартфони.

І якщо Apple за падінням — аутсайдер, то Xiaomi та Transsion (iTel, Tecno та Infinix) — однозначно лідери. Xiaomi змогла збільшити постачання більш ніж на 10 млн. пристроїв: у першому кварталі 2023 року було 30,5 млн, а в другому — 40,8! Зростання у Transsion ще вище: було 15,4, а стало 28,5 млн. Apple, Samsung, вчіться!