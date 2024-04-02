Сахара засипала Україну пилом з пустелі

Пил з пустелі Сахара прийшов в Україну і шириться на більшість регіонів, небо буде тьмяним. Про це повідомляє Гідрометцентр.

“Хвиля тепла із західного Середземномор’я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT)”.

Повідомляється, що мешканці західного регіону могли спостерігати це ще напередодні, а в понеділок, 1 квітня він поширився на більшість областей України.

“Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей”, – дали поради синоптики.

Перед цим частини Європи була затягнута надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара. Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та південної Німеччини.