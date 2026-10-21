Сахара Рей: екскохана Джастіна Бібера померла у 34 роки

Австралійська модель і дизайнерка купальників Сахара Рей померла у віці 34 років у лікарні Лос-Анджелеса в ніч на 19 жовтня 2026 року. Про смерть жінки повідомили американські медіа з посиланням на джерела, близькі до її родини. Рей стала відомою широкій аудиторії після того, як у 2016 році її сфотографували разом із канадським співаком Джастіном Бібером під час відпочинку на Гаваях.

Родина моделі підтвердила її смерть, однак не розкрила всіх обставин. За словами близьких, Рей померла в медичному закладі в оточенні рідних. Її мати Гретхен Бах описала доньку як добру та енергійну людину, яка захоплювалася модою, серфінгом і найбільше любила свою родину.

«Сахара була неймовірно пристрасною та доброю молодою жінкою, яка понад усе любила свою родину, моду, доньку Сноу та серфінг», — заявила Бах. Вона також подякувала друзям, шанувальникам і людям з різних країн за підтримку, яку родина отримує після втрати.

За інформацією Daily Mail, причиною смерті Рей могло стати передозування фентанілом. Співрозмовник видання, який був близький до моделі, повідомив, що після госпіталізації її підключили до апаратів життєзабезпечення. Згодом родина ухвалила рішення припинити підтримку життєвих функцій. Офіційного висновку судово-медичної експертизи у наведених повідомленнях немає, тому остаточні обставини смерті потребують підтвердження. Також не встановлено, чи було передозування випадковим.

Смерть Рей сталася через кілька тижнів після народження її доньки Сноу. За словами матері моделі, дитина була для неї надзвичайно важливою. Інформації про батька дівчинки та обставини народження дитини у повідомленнях про смерть моделі не наведено.

До міжнародної уваги Сахара Рей потрапила влітку 2016 року, коли папараці сфотографували її разом із Джастіном Бібером під час відпочинку на Гаваях. Після появи цих кадрів таблоїди почали писати про можливі романтичні стосунки між моделлю та співаком. Водночас публічні повідомлення того періоду не давали підстав однозначно визначити характер їхніх взаємин.

Раніше Рей також пов’язували з австралійським співаком Коді Сімпсоном. Згодом вона розвивала кар’єру в модельному бізнесі, працювала над власною лінією купальників і активно вела соціальні мережі. Її популярність значною мірою зростала завдяки поєднанню роботи в індустрії моди та публічної присутності в інтернеті.

У 2024 році модель розповіла про діагностований у неї синдром Гієна — Барре, рідкісне неврологічне захворювання, за якого імунна система атакує периферичні нерви. Хвороба може спричиняти слабкість м’язів, порушення чутливості та, у тяжких випадках, проблеми з диханням. Водночас немає підтверджених даних, що цей діагноз був пов’язаний зі смертю Рей у жовтні 2026 року.

Синдром Гієна — Барре може розвиватися після інфекцій, а його перебіг відрізняється залежно від пацієнта. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більшості людей із цим захворюванням потрібне лікування та медичне спостереження, а у важких випадках — інтенсивна терапія. Наявність такого діагнозу сама по собі не дає змоги встановити причину смерті без відповідних медичних висновків.

Фентаніл, про можливе передозування яким повідомляли медіа, є потужним синтетичним опіоїдом, який використовують у медицині для знеболення. Водночас незаконне використання цієї речовини та її потрапляння до складу нелегальних наркотичних сумішей становлять серйозний ризик через можливе пригнічення дихання. Остаточні висновки щодо обставин смерті Рей мають ґрунтуватися на офіційних результатах розслідування.