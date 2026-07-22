Ринок домашніх масажерів демонструє рекордне зростання попиту
2026-22-07    103

Ринок домашніх масажерів демонструє рекордне зростання попиту

Світовий ринок домашніх масажерів продовжує стрімко зростати на тлі збільшення інтересу до домашнього догляду за здоров’ям і профілактики м’язового перенапруження. Попит особливо активізувався серед людей, які працюють дистанційно, регулярно займаються спортом або багато часу проводять у сидячому положенні. Для тих, хто планує придбати подібний пристрій, стане корисним покроковий гід із вибору домашнього масажера.

За прогнозами міжнародних аналітичних компаній, світовий ринок масажних пристроїв найближчими роками продовжить стабільне зростання завдяки старінню населення, популяризації здорового способу життя та розвитку персональних технологій для догляду за тілом. Все більше виробників інвестують у створення компактних моделей для домашнього використання, які поєднують функції вібраційного, компресійного, теплового та перкусійного масажу.

Окремим драйвером розвитку сегмента стала популярність фітнесу та аматорського спорту. Після інтенсивних фізичних навантажень багато спортсменів використовують масажні пристрої як елемент відновлення. Водночас медичні фахівці наголошують, що такі прилади не можуть замінити професійне лікування або консультацію лікаря при хронічному болю чи травмах, а розглядаються як допоміжний засіб для релаксації та короткочасного полегшення м’язового напруження.

Зростання попиту стимулює і розвиток технологій. Сучасні моделі дедалі частіше оснащують інтелектуальними режимами роботи, датчиками сили натискання, кількома рівнями інтенсивності та акумуляторами зі збільшеним часом автономної роботи. Це дозволяє адаптувати процедури до індивідуальних потреб користувачів без відвідування спеціалізованих салонів.

Аналітики також відзначають зміну споживчих звичок після пандемії COVID-19. Значна частина покупців звикла інвестувати у домашні пристрої для підтримки здоров’я та комфорту. Разом із масажерами стабільне зростання демонструють ринки очищувачів повітря, фітнес-обладнання, смарт-ваг і гаджетів для моніторингу фізичної активності.

Фахівці з фізичної реабілітації рекомендують підбирати масажні пристрої відповідно до рекомендацій виробника та враховувати можливі протипоказання. Зокрема, використання подібних приладів може бути небажаним при гострих запальних процесах, окремих серцево-судинних захворюваннях або після деяких оперативних втручань. У разі наявності хронічних захворювань перед використанням варто проконсультуватися з лікарем.

Експерти прогнозують, що найближчими роками конкуренція між виробниками посилюватиметься, а основний акцент буде зроблено на інтеграцію елементів штучного інтелекту, персоналізованих програм відновлення та взаємодію зі смартфонами. Це може зробити домашні масажери одним із найдинамічніших сегментів ринку персональної електроніки для здоров’я.

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