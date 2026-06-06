Ринки втратили понад $2 трлн за день на тлі атак Ірану та страхів щодо ФРС
2026-06-06    155

Ринки втратили понад $2 трлн за день на тлі атак Ірану та страхів щодо ФРС

Світові фінансові ринки зазнали масштабного розпродажу 6 червня: індекс S&P 500 впав на 1,65%, Nasdaq обвалився на 2,60%, золото втратило 3,38%, срібло — 6,9%, а біткоїн подешевшав на 6,31%. Сукупні втрати американського фондового ринку перевищили $2 трлн, тоді як капіталізація криптовалютного ринку скоротилася приблизно на $80 млрд. Різке погіршення настроїв інвесторів відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання невизначеності напередодні червневого засідання Федеральної резервної системи США.

За підсумками торгової сесії капіталізація компаній, що входять до індексу S&P 500, скоротилася приблизно на $1,14 трлн. Технологічний сектор, представлений Nasdaq, втратив близько $1,11 трлн ринкової вартості. Для індексу Nasdaq це стало одним із найгірших денних результатів за останній період, оскільки інвестори почали активно скорочувати позиції в акціях з високими оцінками та підвищеним ризиком.

Додатковий тиск на ринки спричинило падіння дорогоцінних металів. Ринкова вартість золота скоротилася приблизно на $1 трлн, тоді як срібло втратило близько $280 млрд. Масовий продаж торкнувся навіть традиційних захисних активів, що свідчить про підвищену потребу учасників ринку в ліквідності та загальне скорочення ризикових позицій.

На криптовалютному ринку біткоїн подешевшав більш ніж на 6%, а його ринкова капіталізація знизилася приблизно на $80 млрд. Аналітики зазначають, що цифрові активи цього разу рухалися синхронно з фондовими індексами, демонструючи високу кореляцію з ризиковими інструментами. Після тривалого періоду зростання інвестори почали фіксувати прибуток та скорочувати спекулятивні позиції.

Одним із ключових факторів розпродажу стало зростання очікувань щодо можливого посилення монетарної політики Федеральної резервної системи у 2026 році. Ринок почав закладати в ціни вищу ймовірність підвищення базової ставки на 0,25 процентного пункту. Додаткову нервозність викликає засідання ФРС, заплановане на 17 червня, оскільки інвестори не мають чіткого розуміння подальших кроків американського регулятора.

Ситуацію погіршило загострення конфлікту між США та Іраном. За повідомленнями, Іран здійснив запуск балістичних ракет і ударних безпілотників по американських військових базах у Бахрейні та Кувейті. Новини про атаку викликали нову хвилю занепокоєння щодо безпеки судноплавства та стабільності поставок енергоносіїв у регіоні Перської затоки.

На цьому тлі ціни на нафту піднялися вище позначки $90 за барель. Інвестори побоюються, що подальша ескалація конфлікту може призвести до перебоїв із поставками сировини та прискорення інфляції. Зростання вартості енергоносіїв одночасно посилює ризики для корпоративних прибутків і ускладнює можливості центральних банків щодо пом’якшення грошово-кредитної політики.

Експерти також звертають увагу, що розпродаж стався після тривалого періоду оптимізму на фінансових ринках. Значна частина активів торгувалася поблизу історичних максимумів, а настрої інвесторів залишалися надто позитивними. На думку учасників ринку, нинішнє зниження може стати етапом переоцінки ризиків та повернення до більш стриманих оцінок вартості активів.

На криптовалютному ринку окремі трейдери допускають подальше зниження біткоїна в короткостроковій перспективі до діапазону $58–60 тис. Після цього не виключається технічний відскок у межах 10–17%, однак подальша динаміка значною мірою залежатиме від рішень ФРС, ситуації на Близькому Сході та загального стану світових фінансових ринків.

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