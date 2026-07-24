устем Умєров — український державний діяч, політик і дипломат кримськотатарського походження. Він став широко відомим після участі у міжнародних переговорах, роботі над питаннями деокупації Криму, обміну полоненими та розвитку оборонного сектору. За роки роботи Умєров обіймав посади народного депутата, очолював Фонд державного майна, а також Міністерство оборони. Його діяльність пов’язана з міжнародною дипломатією, реформуванням державних інституцій та питаннями безпеки. У липні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Умєров змінить функціонал у системі національної безпеки та займатиметься взаємодією з міжнародними партнерами.

Біографія

Рустем Енверович Умєров народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканд (Узбецька РСР). Його родина належить до кримських татар, яких у 1944 році депортувала радянська влада. Наприкінці 1980-х років сім’я повернулася до Криму.

Вищу освіту здобув у Національній академії управління за спеціальністю «Економіка». Після навчання працював у сфері телекомунікацій, інформаційних технологій та інвестицій. Займав керівні посади у приватному бізнесі, брав участь у міжнародних проєктах та інвестиційних ініціативах.

У громадсько-політичній діяльності активно працював із кримськотатарською тематикою. Був одним із співзасновників благодійного фонду ASTEM Foundation, який реалізовував освітні та соціальні програми.

У 2019 році був обраний народним депутатом України IX скликання. У Верховній Раді входив до парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також працював у міжпарламентських групах співробітництва з іншими державами.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Умєров увійшов до переговорної групи, яка займалася питаннями гуманітарних переговорів, обмінів військовополоненими та повернення цивільних осіб. Він також брав участь у роботі міжнародної Кримської платформи та переговорах щодо функціонування «зернового коридору».

У вересні 2022 року Верховна Рада призначила Рустема Умєрова головою Фонду державного майна України. Під його керівництвом Фонд активізував процеси приватизації державних активів, а також працював над реформуванням управління державною власністю.

6 вересня 2023 року Верховна Рада призначила Умєрова міністром оборони України. На цій посаді він відповідав за міжнародне оборонне співробітництво, закупівлі озброєння, розвиток оборонної промисловості та координацію із союзниками.

У липні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни, згідно з якими Рустем Умєров має зосередитися на взаємодії з міжнародними партнерами, а посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони має обійняти Ігор Клименко.

Цікаві факти

Рустем Умєров є одним із найвідоміших кримськотатарських політиків сучасності. Значна частина його політичної діяльності присвячена питанням деокупації Криму, захисту прав кримських татар та міжнародній підтримці України.

Після початку повномасштабної війни він регулярно брав участь у переговорах щодо обміну військовополоненими та повернення цивільних осіб. Через специфіку цих процесів багато деталей його роботи тривалий час не розголошувалися.

На посаді голови Фонду державного майна Умєров став одним із керівників великої приватизації в умовах воєнного стану. Частина державних активів була виставлена на відкриті аукціони через систему «Прозорро.Продажі».

Під час роботи міністром оборони Умєров представляв Україну на численних міжнародних зустрічах у форматі «Рамштайн», переговорах із країнами НАТО та двосторонніх консультаціях щодо військово-технічної допомоги.

Інформація про особисте життя політика є обмеженою. Відомо, що він одружений та виховує дітей, однак подробиці родинного життя практично не коментує, дотримуючись приватності.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Рустему Умєрову?

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року. Його вік залежить від поточної дати. У 2026 році йому виповнилося 44 роки.

Яку освіту має Рустем Умєров?

Політик закінчив Національну академію управління за економічним напрямом. До приходу в політику працював у сфері телекомунікацій, інформаційних технологій та інвестиційного бізнесу.

Чому Рустем Умєров став відомим?

Широку популярність він здобув після участі у міжнародних переговорах, роботі з повернення полонених та діяльності щодо деокупації Криму. Згодом очолив Фонд державного майна, а пізніше став міністром оборони.

Що відомо про родину Рустема Умєрова?

У відкритих джерелах зазначається, що він одружений і має дітей. Інших деталей про дружину чи родину політик майже не розголошує, тому достовірної публічної інформації небагато.

Яку посаду займає Рустем Умєров у 2026 році?

У липні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Умєров змінить функціонал у системі національної безпеки та відповідатиме за взаємодію з міжнародними партнерами. Одночасно було оголошено про призначення Ігоря Клименка секретарем РНБО.