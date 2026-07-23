Руслана Лижичко: біографія та цікаві факти про співачку

Руслана Лижичко — українська співачка, композиторка, продюсерка, громадська діячка та народна артистка України. Вона стала першою представницею України, яка здобула перемогу на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», що принесло їй світове визнання. За роки творчої кар’єри Руслана випустила десятки пісень, реалізувала масштабні концертні проєкти та активно брала участь у суспільному житті країни. Її творчість поєднує сучасну поп-музику з елементами українського фольклору, а сценічний стиль став упізнаваним далеко за межами Європи. Окрім музичної діяльності, Руслана відома участю у благодійних, екологічних та громадських ініціативах.

Біографія

Руслана Степанівна Лижичко народилася 24 травня 1973 року у Львові. Її батько працював інженером, а мати була фахівчинею у сфері нафтохімії. З дитинства майбутня артистка навчалася музиці, співала у дитячих ансамблях та закінчила музичну школу.

Вищу освіту Руслана здобула у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка (нині Львівська національна музична академія), де навчалася за спеціальністю диригент симфонічного оркестру. Ще під час навчання вона почала працювати над власними музичними проєктами та брала участь у фестивалях.

У 1995 році Руслана разом із продюсером Олександром Ксенофонтовим заснувала творчу студію Luxen Studio. Саме вона стала основою для запису більшості майбутніх альбомів виконавиці.

Перший широкий успіх прийшов наприкінці 1990-х років після виходу альбому «Мить весни. Дзвінкий вітер», а справжній прорив відбувся у 2003 році з проєктом «Дикі танці». Цей альбом став одним із найуспішніших в історії української поп-музики.

У травні 2004 року Руслана перемогла на конкурсі «Євробачення» у Стамбулі з піснею Wild Dances, набравши 280 балів. Це була перша перемога України на конкурсі. Після успіху артистка отримала міжнародні нагороди, активно гастролювала Європою та США, а альбом Wild Dances вийшов у багатьох країнах світу.

У 2004 році Президент України присвоїв Руслані звання Народної артистки України. Того ж року вона була призначена радницею Прем’єр-міністра України з громадських питань.

У 2006 році Руслана стала народною депутаткою України V скликання від блоку «Наша Україна». У парламенті працювала у Комітеті з питань культури і духовності. Після завершення депутатської каденції повернулася до музичної діяльності.

Під час Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013–2014 років співачка брала активну участь у громадських акціях. Взимку 2013–2014 років вона майже щодня перебувала на сцені Майдану Незалежності, підтримуючи протестувальників.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Руслана активно займається міжнародною інформаційною діяльністю, виступає на конференціях, благодійних заходах та концертах на підтримку України, бере участь у гуманітарних ініціативах та кампаніях зі збору допомоги.

Цікаві факти

Руслана стала першою українською виконавицею, яка виграла «Євробачення». Її перемога відкрила Україні шлях до проведення конкурсу у 2005 році в Києві.

Проєкт «Дикі танці» створювався після експедицій у Карпати. Артистка вивчала традиції гуцулів, народні ритми, костюми та музичну культуру, які стали основою сценічного образу.

Багаторічним творчим партнером і чоловіком Руслани є продюсер Олександр Ксенофонтов. Подружжя працює разом із середини 1990-х років. Інформації про дітей у відкритих офіційних джерелах немає.

Руслана неодноразово представляла Україну на міжнародних форумах, присвячених питанням екології та відновлюваної енергетики. Вона підтримує розвиток «зеленої» енергетики та брала участь у міжнародних екологічних кампаніях.

У різні роки ім’я Руслани потрапляло в політичні дискусії через її громадську діяльність, участь у виборах та публічну підтримку демократичних рухів. Водночас щодо співачки не було обвинувальних вироків чи підтверджених кримінальних справ.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Руслані Лижичко?

Руслана народилася 24 травня 1973 року у Львові. Її вік змінюється залежно від поточної дати. Вона належить до покоління українських артистів, які формували сучасну естраду незалежної України.

Хто чоловік Руслани Лижичко?

Чоловіком Руслани є музичний продюсер Олександр Ксенофонтов. Вони працюють разом понад три десятиліття. Саме Ксенофонтов був продюсером більшості найвідоміших проєктів співачки, включаючи Wild Dances.

Чи є у Руслани Лижичко діти?

У відкритих офіційних джерелах відсутня інформація про дітей Руслани Лижичко. Сама артистка неодноразово говорила про значне навантаження у творчій кар’єрі, однак подробиці особистого життя публічно розкриває обмежено.

Чому Руслана стала відомою у світі?

Світову популярність Руслана здобула після перемоги на конкурсі «Євробачення-2004» із композицією Wild Dances. Її виступ поєднав сучасну поп-музику, етнічні мотиви та масштабне сценічне шоу. Перемога стала історичною для України.

Чим займається Руслана зараз?

Руслана продовжує музичну кар’єру, бере участь у міжнародних благодійних концертах, культурних заходах та інформаційних кампаніях. Також вона підтримує екологічні ініціативи й представляє Україну на міжнародних форумах та конференціях.