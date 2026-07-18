Руслан Стефанчук: біографія та цікаві факти про голову Верховної Ради

Руслан Стефанчук — український політик, правознавець і державний діяч, який з жовтня 2021 року очолює Верховну Раду України. До приходу у велику політику він понад два десятиліття займався науковою та викладацькою діяльністю у сфері права, є доктором юридичних наук і професором. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019 році Стефанчук став одним із ключових представників нової команди влади та відповідав за розробку законодавчих ініціатив. Як спікер парламенту він координує роботу Верховної Ради під час повномасштабної війни, представляє парламент на міжнародному рівні та бере участь у переговорах із партнерами. Його діяльність регулярно перебуває у центрі політичної уваги через ухвалення важливих законів, міжнародні візити та парламентські рішення.

Біографія

Руслан Олексійович Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року у Тернополі. Його батько Олексій Стефанчук був лікарем, а мати працювала педагогом. Дитинство та юність майбутнього політика пройшли у Хмельницькому.

У 1997 році він закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство». Пізніше також здобув економічну освіту у Хмельницькому національному університеті. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2008 році став доктором юридичних наук.

Протягом багатьох років Стефанчук працював у сфері юридичної науки та освіти. Він викладав цивільне право, був професором, автором понад 500 наукових праць, монографій, підручників та статей. Також входив до складу Національної академії правових наук України як член-кореспондент.

У політику Руслан Стефанчук прийшов у 2019 році. Під час президентської кампанії Володимира Зеленського він працював представником президента у Верховній Раді з питань взаємодії з парламентом. На дострокових парламентських виборах того ж року був обраний народним депутатом IX скликання від партії «Слуга народу».

29 серпня 2019 року Верховна Рада обрала його першим заступником голови парламенту. На цій посаді він координував законодавчу діяльність, організацію пленарних засідань та взаємодію між парламентськими комітетами.

7 жовтня 2021 року народні депутати підтримали кандидатуру Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова. За його призначення проголосували 261 народний депутат.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Стефанчук продовжив керувати роботою парламенту в умовах воєнного стану. Верховна Рада під його головуванням ухвалила сотні законів, пов’язаних із національною безпекою, міжнародною допомогою, європейською інтеграцією, мобілізацією, санкційною політикою та відновленням держави.

Як голова парламенту він регулярно здійснює міжнародні візити, бере участь у конференціях спікерів парламентів, зустрічається з керівниками законодавчих органів інших держав та представляє позицію України щодо військової, фінансової та політичної підтримки.

Цікаві факти

Руслан Стефанчук є одним із найбільш цитованих українських юристів у сфері цивільного права. До політичної кар’єри він був автором численних наукових досліджень щодо інтелектуальної власності, цивільного законодавства та конституційного розвитку.

Політик брав участь у телевізійних проєктах студії «Квартал 95» як експерт із юридичних питань ще до початку президентської кампанії Володимира Зеленського. Саме знайомство з командою майбутнього президента стало одним із чинників його переходу у політику.

У різні роки діяльність Стефанчука супроводжувалася суспільними дискусіями. Однією з найбільш резонансних стала історія з компенсацією за оренду житла у Києві, яку він отримував як народний депутат, попри наявність житла у його родини в столиці. Після широкого суспільного резонансу політик заявив, що діяв відповідно до чинного законодавства.

Під час роботи на посаді голови Верховної Ради він активно просуває парламентську дипломатію. Від початку повномасштабної війни Стефанчук неодноразово виступав у парламентах різних держав, закликаючи партнерів посилити військову допомогу, санкції проти Росії та підтримку європейської інтеграції України.

Інформація про хобі чи захоплення Руслана Стефанчука у відкритих офіційних джерелах представлена обмежено. Відомо, що він одружений. Його дружина Марина Стефанчук працює у сфері права. Подружжя виховує двох дітей.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Руслану Стефанчуку?

Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року у Тернополі. Його вік залежить від поточної дати. День народження та місце народження підтверджуються офіційною біографією Верховної Ради.

Яку посаду займає Руслан Стефанчук?

Із 7 жовтня 2021 року він є головою Верховної Ради України. На цій посаді організовує роботу парламенту, підписує ухвалені закони, представляє Верховну Раду у міжнародних відносинах та координує парламентську діяльність.

Яка освіта у Руслана Стефанчука?

Він здобув юридичну та економічну освіту у Хмельницькому. Є доктором юридичних наук, професором і автором сотень наукових праць. До політики багато років працював викладачем і науковцем.

Чи відомо про сім’ю Руслана Стефанчука?

Політик одружений із Мариною Стефанчук. У родині виховуються двоє дітей. Більшість подробиць особистого життя родина не розголошує.

Чому Руслан Стефанчук часто згадується у новинах?

Як голова Верховної Ради він бере участь у розгляді найважливіших законопроєктів, міжнародних переговорах та парламентській дипломатії. Його заяви стосуються законодавчих змін, євроінтеграції, міжнародної підтримки та роботи парламенту під час воєнного стану.