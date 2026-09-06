Руслан Андрійович Кравченко — український прокурор і державний діяч, який з червня 2025 року очолює Офіс Генерального прокурора. До призначення генпрокурором він керував Державною податковою службою, а раніше — Київською обласною військовою адміністрацією. Широку впізнаваність Кравченко отримав завдяки роботі у військовій прокуратурі та участі у справі колишнього президента Віктора Януковича. Його кар’єра також пов’язана з розслідуваннями злочинів, пов’язаних із російською агресією, зокрема на території Криму та Київської області. У 2023 році Кравченко був одним із кандидатів на посаду директора НАБУ, однак конкурсна комісія не визнала його таким, що відповідає критеріям доброчесності.

Біографія

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області. У 1997–2005 роках навчався у школі №8 рідного міста, після чого вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У 2007–2012 роках навчався на військово-юридичному факультеті Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», де здобув ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство» та військове звання лейтенанта юстиції.

15 серпня 2012 року Кравченко розпочав роботу слідчим у прокуратурі Севастополя, де займався питаннями дотримання законодавства у військовій сфері. У 2013 році став старшим слідчим. Після початку російської окупації Криму продовжив роботу в системі військової прокуратури, а з 2014 року працював старшим прокурором у військових прокуратурах Рівненської та Львівської областей.

У 2014–2015 роках Кравченко виконував службові обов’язки прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України, зокрема в районі Дебальцевого та Бахмута. Він отримав статус учасника бойових дій. У наступні роки працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. Одним із найбільш відомих напрямів його роботи стала справа Віктора Януковича.

Кравченко входив до групи прокурорів у провадженні щодо державної зради Януковича та його пособництва у веденні агресивної війни. У 2017 році він підписав обвинувальний акт у цій справі. У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним і призначив йому 13 років позбавлення волі; рішення згодом залишили в силі апеляційна та касаційна інстанції.

У 2021 році Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. Після початку повномасштабного вторгнення він займався документуванням та розслідуванням злочинів російських військових на території Бучанського району. У квітні 2023 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Київської обласної державної адміністрації та начальником Київської обласної військової адміністрації.

30 грудня 2024 року Зеленський звільнив Кравченка з посади голови Київської ОВА згідно з поданою заявою. Уже 31 грудня Кабінет міністрів призначив його головою Державної податкової служби України. Таким чином, перехід від керівництва областю до центрального органу виконавчої влади відбувся практично без перерви.

16 червня 2025 року Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Кравченка генеральним прокурором. 17 червня парламент підтримав кандидатуру 273 голосами, а 21 червня президент підписав указ про призначення. На момент призначення Кравченку було 35 років, тому він став наймолодшим генеральним прокурором України за час незалежності держави.

Окремий резонанс навколо Кравченка виник у вересні 2026 року у зв’язку з операцією НАБУ і САП «Карфаген», яка стосується діяльності шахрайських кол-центрів та ймовірного їхнього прикриття окремими посадовцями. За даними антикорупційних органів, одним із фігурантів розслідування є посадовець Офісу Генерального прокурора, який, за версією слідства, був залучений до схеми та використовував службові зв’язки. У матеріалах із записами фігурує людина під псевдонімом «Шеф», яку співрозмовники називають «Андрійовичем» і яка раніше очолювала Державну податкову службу; ці обставини низка медіа пов’язала з біографією Кравченка, оскільки він керував ДПС із грудня 2024 року до червня 2025 року. Водночас НАБУ у своїх повідомленнях не називало Руслана Кравченка «Шефом» і не заявляло про оголошення йому підозри, тому його причетність до схеми залишається версією, яку публічно обговорюють ЗМІ, а не встановленим судом фактом.

На тлі операції «Карфаген» 4–5 вересня 2026 року Офіс Генерального прокурора також коментував проведені НАБУ слідчі дії. У відомстві заявили про готовність сприяти розслідуванню щодо свого працівника, якого підозрюють у протиправній діяльності, та водночас повідомили про намір перевірити, чи відповідали дії детективів межам судових дозволів. Окремо медіа повідомляли про відсутність публічної інформації щодо місцеперебування Кравченка після початку операції; ОГП заперечив повідомлення про його зникнення та заявив, що генпрокурор перебуває на робочому місці.

Станом на вересень 2026 року Кравченко залишається генеральним прокурором. Його посада підтверджена актуальною декларацією НАЗК за 2025 рік, поданою 30 березня 2026 року: у документі місцем роботи зазначений Офіс Генерального прокурора, а посадою — генеральний прокурор.

Цікаві факти

Одним із найрезонансніших епізодів кар’єри Кравченка став конкурс на посаду директора НАБУ у 2023 році. Він проходив попередні етапи відбору, але 25 лютого конкурсна комісія визнала його таким, що не відповідає критеріям доброчесності. Сам Кравченко заявляв, що не отримав конкретного пояснення причин такого рішення і вважав його необ’єктивним.

Окремим питанням під час конкурсу була службова квартира, яку Кравченко приватизував у 2019 році, а потім продав за 816 тис. грн. Він пояснював, що перебував у квартирній черзі та на момент отримання житла не мав власної нерухомості. За його версією, після зміни сімейних обставин він вирішив продати квартиру й придбати інше житло.

У 2020 році Кравченко отримав свідоцтво про право на адвокатську діяльність. Водночас основна частина його професійної кар’єри до цього моменту була пов’язана саме з прокуратурою та військовою юстицією.

Кравченко має державні нагороди. Серед них — орден Данила Галицького та орден «За заслуги» III ступеня, яким його нагородили у 2022 році. Також він отримував відзнаки, пов’язані з участю в антитерористичній операції.

У декларації за 2025 рік, оприлюдненій НАЗК у березні 2026 року, Кравченко не зазначив членів сім’ї. У документі вказано квартиру площею 61,5 кв. м, якою він користується на правах оренди, а також незавершену квартиру площею 52,44 кв. м у Києві, майнові права на яку він набув у 2019 році.

За тією ж декларацією, за 2025 рік Кравченко отримав 796 300 грн зарплати в Державній податковій службі та 1 139 072 грн в Офісі Генерального прокурора. Серед задекларованих коштів — 55 тис. доларів готівкою та 109 590 грн на банківському рахунку.

У публічному просторі також з’являлася інформація про його особисте життя. Раніше у деклараціях Кравченко зазначав Олену Шкробанець як дружину, тоді як у декларації за 2025 рік членів сім’ї вже не вказано. Окремі медіа на цій підставі повідомили про розлучення, однак сам факт зміни сімейного статусу в декларації не дає підстав встановлювати деталі приватного життя без додаткового підтвердження.

Відповіді на питання про Руслана Кравченка

Хто такий Руслан Кравченко?

Руслан Кравченко — український прокурор і державний діяч, який із 21 червня 2025 року обіймає посаду генерального прокурора України. До цього він очолював Державну податкову службу та Київську ОВА. Професійну кар’єру розпочав у прокуратурі Севастополя у 2012 році.

Скільки років Руслану Кравченку?

Кравченко народився 14 березня 1990 року. У вересні 2026 року йому 36 років. Він став генеральним прокурором у віці 35 років і на момент призначення був наймолодшим очільником Офісу Генерального прокурора.

Де навчався Руслан Кравченко?

Після школи в Сєвєродонецьку Кравченко навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. У 2007–2012 роках він здобував юридичну освіту на військово-юридичному факультеті Юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Після завершення навчання отримав диплом магістра за спеціальністю «Правознавство» та звання лейтенанта юстиції.

Чим Кравченко відомий до роботи генпрокурором?

Найбільш відомими етапами його прокурорської кар’єри стали робота у військовій прокуратурі, розслідування злочинів, пов’язаних із російською агресією, та участь у справі Віктора Януковича. У 2023–2024 роках він керував Київською ОВА, а наприкінці 2024 року очолив Державну податкову службу. У червні 2025 року Кравченко перейшов на посаду генерального прокурора.

Чи має Руслан Кравченко дітей і хто його дружина?

У попередніх відкритих деклараціях Кравченко вказував Олену Шкробанець як дружину. У щорічній декларації за 2025 рік членів сім’ї вже не зазначено, а окремі ЗМІ пов’язали це з розлученням. Даних, які дозволяли б достовірно описувати нинішні сімейні обставини або приватне життя Кравченка ширше, у перевірених офіційних джерелах недостатньо.