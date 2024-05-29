Руслан Черкасський і Віталій Кіро придбали апартаменти в Дубаї на $25 млн

Апартаменти та офісні будівлі в Дубаї на близько $25 млн придбав екс-заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизами, — пишуть “Схеми”.

Повідомляють, що частину цього майна власники здавали в оренду, частину – вже продали. Натомість у доступних майнових деклараціях Черкасського немає відомостей про ці інвестиції або дохід від продажу чи оренди.

У 2009 році Черкасський спільно з Кіро купив офісне приміщення в Dubai Pearl, вартість якого $14 млн. А в 2010-му обидва інвестували у двоє апартаментів у Pentominium tower А площею по 649 кв. м кожен. Загальна сума транзакцій – понад $10 млн.

Обидва житлові комплекси станом на зараз недобудовані.

Раніше Черкасський вказував у деклараціях інші об’єкти нерухомості в ОАЕ. Журналісти пишуть, що це дві квартири в житловому комплексі Bahar 6. До слова, їх вже продали.