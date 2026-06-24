Румунський парламент схвалив ініціативу про об’єднання з Молдовою
2026-24-06    166

Румунський парламент схвалив ініціативу про об’єднання з Молдовою

Палата депутатів парламенту Румунії 24 червня 2026 року схвалила законопроєкт про об’єднання з Молдовою, поданий депутатами партії S.O.S. Romania, після завершення процедури так званого мовчазного ухвалення, повідомив телеканал Digi24. Документ передано на розгляд до Сенату Румунії, де він має пройти наступний етап законодавчої процедури.

Законодавча ініціатива перебувала на розгляді в нижній палаті з 14 квітня, однак отримала негативні висновки уряду та профільних парламентських комісій. Попри це, документ не був винесений на пленарне голосування у встановлений строк, що дозволило застосувати механізм автоматичного ухвалення після спливу 45 днів відповідно до положень румунської Конституції.

У тексті законопроєкту передбачено надання уряду Румунії повноважень розпочати термінові переговори з владою Кишинева щодо «завершення процесу об’єднання з Республікою Молдова». Документ також визначає необхідність координації цього процесу з міжнародними партнерами та організаціями після його остаточного затвердження.

Після формального набуття чинності закону та його публікації в Офіційному віснику передбачається інформування низки міжнародних структур, зокрема ООН, НАТО, Європейського союзу, а також урядів Молдови та США про зміст ухваленого рішення та його імплементацію.

Процедура мовчазного ухвалення, яка була застосована в цьому випадку, передбачає автоматичне проходження законопроєкту без голосування у разі, якщо парламент не розглянув його у встановлені строки. Саме цей механізм дозволив ініціативі отримати підтримку нижньої палати попри відсутність позитивних висновків уряду та профільних комітетів.

У Сенаті Румунії документ розглядатиметься як наступна інстанція законодавчого процесу, після чого може бути або остаточно затверджений, або відхилений. Остаточне рішення визначить подальшу політичну та юридичну долю ініціативи щодо можливого об’єднання двох держав.

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