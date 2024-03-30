Румі аль-Катані: у конкурсі «Міс Всесвіт – 2024» вперше виступить дівчина із Саудівської Аравії
2024-30-03    150

Румі аль-Катані: у конкурсі «Міс Всесвіт – 2024» вперше виступить дівчина із Саудівської Аравії

У міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт – 2024» вперше братиме участь дівчина із Саудівської Аравії Румі аль-Катані. Про це повідомляє видання Middle East Monitor.

На фінал конкурсу, який пройде в Мексиці наприкінці вересня, відправлять володарку титулу “Міс Саудівська Аравія” Румі аль-Катані. Дівчині 27 років, має диплом бакалавра за спеціальністю стоматологія.

“Участь у конкурсі «Міс Всесвіт» – це честь для мене. Це стане першим разом, коли Королівство Саудівська Аравія бере участь у конкурсі Міс Всесвіт”, сказала Румі аль-Катані.

На фото в соцмережі на Румі аль-Катані облягаюча сукня з відкритими плечима та руками та корона «Міс Саудівської Аравії». У руках Румі аль-Катані тримає прапор Саудівської Аравії.

Міс Всесвіт, Румі аль-Катані
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Румі аль-Катані: у конкурсі «Міс Всесвіт – 2024» вперше виступить дівчина із Саудівської Аравії

Румі аль-Катані: у конкурсі «Міс Всесвіт – 2024» вперше виступить дівчина із Саудівської Аравії
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