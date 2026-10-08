Рубіо заявив, що прогресу в переговорах щодо України немає
2026-08-10    196

Рубіо заявив, що прогресу в переговорах щодо України немає

Державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini, що станом на жовтень 2026 року переговори щодо завершення війни Росії проти України не дають помітного прогресу. За його словами, сторони опинилися у «стратегічному тупику», а ключовою перешкодою для дипломатичного врегулювання залишається питання територій, зокрема вимога Росії щодо повного контролю над Донецькою областю.

Рубіо пояснив, що стратегічний тупик може завершитися одним із двох шляхів — переговорами або подальшою ескалацією з боку однієї чи обох сторін. Водночас нині, за його оцінкою, не видно перспектив вирішення конфлікту саме через переговорний процес.

«Зараз ми перебуваємо у стратегічному тупику, який таїть у собі небезпеки. Стратегічні тупики вирішуються лише двома способами: або через переговори, або через ескалацію з боку однієї чи обох сторін, яка зрештою виходить за межі початкового конфлікту», — сказав держсекретар США.

За словами Рубіо, Росія пов’язує можливість домовленості з передачею їй контролю над Донбасом, тоді як українська сторона вважає таку вимогу неприйнятною. Саме ця розбіжність, на думку американського посадовця, наразі не дозволяє сторонам перейти до домовленості про завершення війни.

«Ми готові зіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися зробити це в минулому, але поки ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умовою повний контроль над Донецьком, що Україна відкидає як неприйнятне», — заявив Рубіо.

Водночас глава Державного департаменту США запевнив, що Вашингтон не відмовляється від дипломатичного шляху. За його словами, Сполучені Штати готові й надалі відігравати конструктивну роль у пошуку політичного рішення, хоча американська адміністрація одночасно стурбована ризиком нового загострення.

Окремо Рубіо звернув увагу на події у Чорному морі, де останнім часом фіксувалися нові атаки на судна. Він також заявив про побоювання щодо можливих ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі в зимовий період.

За словами держсекретаря, Москва може спробувати «знищити те, що залишилося» від української енергетики, розраховуючи таким чином змусити Київ піти на капітуляцію. Він попередив, що подальше розширення бойових дій може мати наслідки далеко за межами нинішньої лінії протистояння.

Рубіо окремо наголосив на ризику того, що ескалація війни здатна «перерости у ширший конфлікт». Такий сценарій, за його оцінкою, є однією з причин, через які Сполучені Штати продовжують намагатися знайти дипломатичний механізм для припинення бойових дій, попри відсутність помітного зближення позицій сторін.

Заява Рубіо контрастує з оптимістичнішими оцінками президента США Дональда Трампа, який останніми днями говорив про наближення завершення війни. Американський президент раніше неодноразово заявляв про здатність своєї адміністрації домогтися припинення бойових дій і досягнення домовленості між Москвою та Києвом.

Водночас слова Рубіо не означають відмови Вашингтона від переговорної стратегії. Навпаки, держсекретар наголосив на готовності США сприяти дипломатичному врегулюванню, але пов’язав його перспективи з подоланням територіальних розбіжностей, які залишаються центральним питанням переговорів.

Рубіо обійняв посаду державного секретаря США у січні 2025 року після затвердження Сенатом. До роботи в адміністрації Трампа він представляв штат Флорида в Сенаті США та був членом Комітету Сенату з міжнародних відносин. Його тривалий досвід роботи у зовнішньополітичній сфері зробив його одним із ключових представників американської адміністрації у питаннях міжнародної безпеки.

Для Вашингтона подальший розвиток ситуації залежатиме не лише від готовності Москви та Києва повернутися до переговорів, а й від характеру бойових дій у найближчі місяці. Якщо сторони не змінять своїх базових позицій щодо територій, дипломатичний процес може залишатися заблокованим, одночасно підвищуючи ризики нового витка ескалації.

війна в Україні, Дональд Трамп, Марко Рубіо, Росія, Сполучені Штати Америки
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