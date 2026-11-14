Рубіо використав шпигунський скандал навколо Nvidia для усунення впливу Хуанга на Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо використав шпигунський скандал навколо співзасновника Nvidia Дженсена Хуанга, щоб послабити його вплив на президента Дональда Трампа та змінити американську політику щодо Китаю. Про це 13 листопада повідомила The Washington Post. За даними видання, за усуненням одного з найвпливовіших представників технологічної індустрії стоїть багаторічне протистояння між прихильниками співпраці з Пекіном і політиками, які виступають за жорсткі обмеження доступу Китаю до американських технологій.

За інформацією джерел газети, Рубіо підготував для Трампа службову записку про зв’язки Хуанга з жінкою, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю. Документ ґрунтувався на матеріалах Центрального розвідувального управління США (ЦРУ). Водночас співрозмовник видання, знайомий із ситуацією, стверджує, що держсекретар виклав розвідувальні висновки у власній записці в більш категоричній формі, ніж це було зроблено в первинному звіті ЦРУ.

Після того як зміст документа потрапив до ЗМІ, навколо керівника Nvidia посилився політичний і корпоративний тиск. Рада директорів компанії розпочала внутрішнє розслідування щодо можливих ризиків для корпоративної та національної безпеки. Згодом ситуацію ускладнили повідомлення про інші особисті стосунки Хуанга, зокрема з підлеглою співробітницею Nvidia. 12 листопада він залишив посаду генерального директора компанії.

За оцінкою колишнього американського чиновника, знайомого з внутрішніми суперечностями в адміністрації, противники Хуанга прагнули насамперед знищити його вплив на президента. «Вони хотіли знищити вплив Дженсена на президента», — заявив співрозмовник The Washington Post на умовах анонімності.

Хуанг мав особливий доступ до Трампа та відігравав помітну роль у формуванні його позиції щодо експорту американських технологій. Керівник Nvidia переконував президента дозволити продаж китайським компаніям потужних чипів для штучного інтелекту, попри заперечення чиновників, відповідальних за національну безпеку. Його аргумент полягав у тому, що збереження залежності китайської технологічної галузі від американських розробок відповідає довгостроковим інтересам США.

Позиція Хуанга суперечила підходу так званих китайських «яструбів» — представників обох партій у Конгресі, адміністрації та аналітичних центрів, які вважають передові напівпровідники стратегічним ресурсом у конкуренції з Пекіном. Вони наполягають, що доступ Китаю до таких компонентів може посилити його військовий потенціал і послабити технологічну перевагу Сполучених Штатів.

Після відставки Хуанга прихильники жорсткішого курсу отримали більше можливостей просувати свою програму. У Конгресі готують нові обмеження на експорт найпотужніших чипів штучного інтелекту до Китаю. Крім того, законодавці пропонують запровадити технологічні механізми виявлення контрабанди напівпровідників і обмежити доступ китайських компаній до обладнання для їх виробництва.

За даними видання, автори трьох законодавчих ініціатив розраховують включити відповідні положення до щорічного законопроєкту про оборонний бюджет, який Конгрес планує ухвалити до кінця року. Раніше аналогічна спроба обмежити експорт не отримала достатньої підтримки. Зокрема, пропозиція зобов’язати виробників чипів підтверджувати можливість задоволення замовлень американських клієнтів перед постачанням продукції до Китаю не була ухвалена.

Голова спеціального комітету Палати представників з питань Китаю республіканець Джон Муленар закликав Конгрес посилити контроль за обігом передових напівпровідників. Він також заявив, що нове керівництво Nvidia має поставити національну безпеку США вище за комерційні інтереси. Сенатор-республіканець Джим Бенкс, зі свого боку, виступив за закриття лазівок, які дозволяють обходити експортні обмеження через підставних покупців, чорний ринок і віддалений доступ до обладнання.

Водночас відставка Хуанга не означає завершення розслідувань щодо Nvidia. Республіканські керівники профільних комітетів планують отримати від нього пояснення під час закритого засідання. Законодавців цікавлять обставини його контактів із жінкою, яку підозрюють у зв’язках із китайською розвідкою, а також можливі ризики для американських технологій. Сама компанія раніше заявляла, що не має підстав вважати, що її комерційні секрети або національна безпека США були скомпрометовані.

Президент Трамп після відставки назвав Хуанга легендарною постаттю та позитивно оцінив його внесок у розвиток компанії. Сам Рубіо на саміті G7 у Парижі неодноразово уникав прямих відповідей на запитання журналістів про свою роль у передаванні інформації Білому дому. ЦРУ також відмовилося коментувати зміст розвідувальних матеріалів.

Протистояння навколо Nvidia відображає ширшу дискусію у Вашингтоні про те, чи повинні американські виробники штучного інтелекту зберігати доступ до китайського ринку. Після запровадження адміністрацією Джо Байдена експортних обмежень команда Трампа змінила підхід і дозволила постачання окремих моделей чипів Nvidia за умови відрахування частини доходів американській стороні. У грудні 2025 року Трамп оголосив про дозвіл на експорт чипів H200 до Китаю. Тепер відставка Хуанга може полегшити ухвалення нових обмежень і змінити умови конкуренції між двома найбільшими технологічними економіками світу.