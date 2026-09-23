Рубіо розповів, як може завершитися війна РФ проти України
2026-23-09    146

Рубіо розповів, як може завершитися війна РФ проти України

Державний секретар США Марко Рубіо 22 вересня 2026 року заявив в інтерв’ю радіостанції WABC, що війна Росії проти України завершиться не військовою перемогою однієї зі сторін, а домовленістю, досягнутою шляхом переговорів. Водночас він повідомив, що угоди про енергетичне перемир’я між Києвом і Москвою наразі немає.

За словами Рубіо, Вашингтон продовжить шукати можливості для просування переговорного процесу. Він зазначив, що війна не вигідна жодній зі сторін, однак логічне, на його думку, рішення не обов’язково автоматично стає реальністю у міжнародній політиці.

Рубіо також заявив, що президент США Дональд Трамп готовий діяти щоразу, коли з’являється можливість покращити ситуацію та подолати розбіжності між Росією і Україною. Держсекретар наголосив, що американська сторона продовжить працювати над цим напрямом.

Окремо глава Держдепартаменту прокоментував перспективу домовленості про обмеження ударів по енергетичних об’єктах. За його словами, станом на 22 вересня відповідної угоди між Росією та Україною не було. Раніше питання такого перемир’я обговорювали представники Києва, Вашингтона та Москви.

Українська позиція полягає в тому, що припинення атак на енергетичну інфраструктуру має бути взаємним. Після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку 22 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до енергетичного перемир’я, якщо Росія припинить удари по українській енергосистемі. Він також уточнив, що під час особистої розмови з американським президентом не йшлося про односторонню відмову України від ударів по російських об’єктах.

Зустріч Зеленського і Трампа відбулася у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. За офіційною інформацією українського президента, сторони говорили про деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії, а також про підтримку України напередодні зими. Окремою темою став зимовий пакет протиповітряної оборони.

Українська сторона паралельно працює над посиленням захисту від балістичних ракет. Зеленський повідомив, що Україна і США продовжують роботу над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot безпосередньо в Україні. Потребу в додаткових перехоплювачах український президент обговорював також із двопартійною делегацією американських сенаторів у Нью-Йорку.

Питання переговорів активізувалося у вересні після контактів американських представників зі сторонами війни. 7 вересня Зеленський заявляв про важливість відновлення переговорного процесу після зустрічі зі спеціальними представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві. За словами президента, американська команда працювала над можливостями повернення дипломатичного треку.

Ще 5 вересня Зеленський повідомляв американським представникам, що Київ готовий тимчасово утриматися від повітряних ударів по Москві та очікує аналогічного кроку від Росії щодо Києва. Ця пропозиція була прив’язана до періоду переговорної роботи та мала стати окремим заходом зі зниження інтенсивності атак.

Рубіо обіймає посаду державного секретаря США з 21 січня 2025 року. До призначення в адміністрацію Трампа він представляв штат Флорида в Сенаті США, а до цього працював у Палаті представників. Його нинішня роль передбачає участь у формуванні та реалізації зовнішньої політики США, зокрема дипломатичних ініціатив щодо війни Росії проти України.

Після заяви Рубіо відкритими залишаються практичні параметри можливого енергетичного перемир’я: перелік об’єктів, тривалість режиму, механізм контролю за дотриманням домовленостей і реакція сторін на можливі порушення. Окремо має бути визначено, чи стане така домовленість самостійним заходом деескалації або частиною ширшого переговорного процесу.

війна в Україні, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, енергетичне перемир’я, Марко Рубіо, переговори
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