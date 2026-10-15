Розвідка США попередила Київ про можливе припинення обміну даними

Американська розвідка попередила посольство України у Вашингтоні, що США можуть негайно припинити обмін розвідувальними даними в разі нових українських ударів по російських енергетичних об’єктах. Про це 15 жовтня повідомило видання The Washington Post із посиланням на обізнане джерело. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові отримували попередження від адміністрації Дональда Трампа, водночас американський президент заявив, що Вашингтон продовжує ділитися інформацією з Києвом.

За даними співрозмовника The Washington Post, попередження американської сторони були масштабними й адресувалися представникам української влади та військового керівництва. «Попередження були настільки масовими, що телефонували всім, чиє прізвище звучить по-українськи», — зазначив він. За його словами, американська сторона дала зрозуміти, що відповіддю на нові атаки по російській енергетичній інфраструктурі може стати негайне припинення передачі розвідданих.

Зеленський 13 жовтня підтвердив, що українські генерали отримували попередження від адміністрації Трампа про можливе припинення обміну розвідувальною інформацією. Йшлося про удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас президент не заявляв, що обмін уже повністю припинено. Він також поставив під сумнів аргументи Вашингтона щодо впливу українських атак на світові ціни на паливо.

Трамп 13 жовтня заявив, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні та передавати їй інформацію. «Ми допомагаємо їм і ділимося інформацією. Ми хочемо, щоб війна закінчилася», — сказав американський президент. Таким чином, публічна позиція глави Білого дому не підтверджувала повного припинення співпраці, хоча повідомлення про можливі обмеження свідчили про напруженість у відносинах між Вашингтоном і Києвом.

Ситуація загострилася на тлі російських ракетних ударів по Україні, під час яких Київ не отримав завчасного попередження від партнерів про загрозу балістичної атаки. Зеленський заявив, що під час одного з ударів по столиці українська сторона знову не мала попередніх сигналів від союзників. Така інформація має критичне значення для роботи протиповітряної оборони, оскільки скорочує час на виявлення загрози та реагування на неї.

За словами президента, у ніч на 14 жовтня російські війська запустили по Україні 39 балістичних ракет і понад 120 ударних безпілотників. Російські ракети вразили енергетичні об’єкти в Києві, Київській області та Харкові. Атаки спричинили пошкодження критичної інфраструктури й посилили занепокоєння щодо здатності української системи протиповітряної оборони своєчасно реагувати на нові удари.

Водночас відсутність попередження про одну з атак не означає, що США повністю припинили передачу розвідданих. Причини відсутності завчасного сигналу щодо конкретного удару залишаються нез’ясованими. Для оцінки ситуації важливо розрізняти попередження про підготовку ракетної атаки та розвідувальну інформацію, яку партнери передають для планування військових операцій.

Напруженість виникла після заяви Трампа 11 жовтня про нібито досягнуте енергетичне перемир’я між Росією та Україною. Американський президент повідомив, що сторони погодилися негайно припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Зеленський заявив, що дізнався про ініціативу із соціальних мереж, однак Україна готова її дотримуватися. Водночас публічного підтвердження погоджених умов перемир’я з боку обох держав не було.

Після оголошення про можливе перемир’я російські війська продовжили атакувати українські енергетичні об’єкти. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ці удари негативною відповіддю Володимира Путіна на пропозицію Трампа. Зеленський заявив, що російські атаки були навмисними. Українська влада закликала міжнародних партнерів посилити тиск на Москву та сприяти захисту енергетичної інфраструктури.

Американська розвідувальна підтримка має важливе значення для виявлення загроз, планування військових операцій і завчасного реагування на ракетні атаки. Окремим чинником напруженості стали повідомлення про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink, який використовують українські військові. Водночас відкриті дані не дають змоги встановити, які саме категорії розвідувальної інформації могли бути предметом попереджень Вашингтона та чи змінювався фактичний обсяг її передачі. Подальший розвиток ситуації залежатиме від позиції США щодо українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі та узгодження умов можливого енергетичного перемир’я.