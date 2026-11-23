Південнокорейський фондовий індекс KOSPI 23 листопада знизився приблизно на 5% на тлі масштабного розпродажу технологічних акцій та побоювань щодо прибутковості інвестицій у штучний інтелект. Уряд Південної Кореї заявив про підготовку стабілізаційних заходів, які можуть бути активовані в разі подальшого погіршення ситуації на ринку.

Падіння основного індексу відбулося після значних втрат на американських біржах наприкінці минулого тижня. Інвестори почали переглядати оцінки компаній, пов’язаних із виробництвом напівпровідників, розвитком штучного інтелекту та будівництвом інфраструктури для обчислень. Особливе занепокоєння викликає співвідношення між масштабами капіталовкладень у технологічний сектор і швидкістю отримання від них прибутку.

Міністр фінансів Південної Кореї Лі Хьон Іль заявив, що влада готує необхідні інструменти для підтримки ринку. За його словами, рішення про застосування стабілізаційних заходів ухвалюватимуть залежно від ситуації та масштабів коливань.

Після наради за участю представників фінансового регулятора та Банку Кореї уряд повідомив про підготовку спеціального фонду стабілізації фондового ринку. Його планують активувати, якщо подальше падіння котирувань створить загрозу фінансовій стабільності. Водночас на момент заяви влада не оголошувала про негайне використання коштів.

Ще одним заходом стане тимчасове послаблення обмежень на щоденні заявки компаній щодо викупу власних акцій. Нові правила мають діяти протягом трьох місяців із 24 листопада. Регулятори розраховують, що розширення можливостей зворотного викупу акцій допоможе компаніям підтримати ринкову вартість своїх цінних паперів.

Фінансовий наглядовий орган і Корейська біржа також посилять контроль за незаконними операціями з короткими продажами. Йдеться про перевірку транзакцій, які можуть використовуватися для маніпулювання цінами або отримання неправомірної переваги під час падіння ринку.

Водночас уряд не став запроваджувати нову загальну заборону на короткі продажі, на яку раніше звертали увагу частина роздрібних інвесторів. Міністр фінансів пояснив, що пріоритетом залишаються посилення контролю та виявлення порушень, а не додаткове обмеження законних ринкових операцій.

За даними Reuters, Лі Хьон Іль також зберіг прогноз щодо економічного зростання країни. Якщо нинішня динаміка економіки продовжиться, Південна Корея може продемонструвати зростання ВВП у верхній частині діапазону 3% наступного року. Водночас міністр попередив про ризики, пов’язані з міжнародною нестабільністю, змінами регулювання індустрії штучного інтелекту та підвищенням глобальних процентних ставок.

Падіння KOSPI відбувається на тлі ширшого погіршення настроїв на світових фінансових ринках. Американський індекс S&P 500 за підсумками п’ятничних торгів знизився на 3,7%, опустившись більш ніж на 10% від жовтневого максимуму. Така динаміка відповідає критеріям корекції фондового ринку. Nasdaq втратив 5,3%, а акції технологічних компаній опинилися серед найбільших об’єктів розпродажу.

Окрему увагу інвестори приділяють виробникам мікросхем, оскільки саме цей сектор є одним із головних бенефіціарів глобального попиту на обчислювальні потужності для ШІ. Південна Корея має значну залежність від експорту напівпровідників, а котирування найбільших технологічних компаній впливають на динаміку національного фондового індексу.

У листопаді 2023 року Південна Корея запровадила загальну заборону на короткі продажі через виявлені порушення та побоювання щодо маніпулювання ринком. Обмеження діяли 17 місяців і були скасовані в березні 2025 року після запровадження централізованої системи виявлення незаконних операцій.

Найближчими важливими подіями для інвесторів стануть публікація американського індексу споживчих цін PCE за жовтень 25 листопада та засідання Банку Кореї щодо процентної ставки 26 листопада. Ці рішення можуть вплинути на очікування щодо вартості кредитування, валютного курсу та подальшого руху акцій технологічних компаній.