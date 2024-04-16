Рослини вміють “кричати”, – дослідження

Вчені з’ясували, що рослини “кричать” від зрізання або нестачі вологи. Про це пише ScienceAlert.

В рамках експерименту, рослинам томату та тютюну зрізали стебла та помістили у звуконепроникну акустичну камеру, залишивши без води.

За допомогою спеціального обладнання, вчені виявили, що рослини, перебуваючи в стресовому стані, «видають» звуки, що плескають або клацають, на ультразвукових частотах, які абсолютно невиразні для людського вуха.

При цьому для вчених залишається загадкою, як саме рослини утворюють цей шум.