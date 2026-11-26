34 країни та Європейський Союз 25 листопада виступили зі спільною заявою, в якій зажадали від Росії негайно припинити застосування токсичних хімічних речовин і засобів придушення заворушень як методу ведення війни проти України. Заяву оприлюднили під час конференції Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка проходить у Гаазі 23–27 листопада.

До коаліції увійшли, зокрема, Велика Британія, Канада, Японія, Швеція, Україна та держави Євросоюзу. Документ підписали керівники відповідних напрямів із нерозповсюдження хімічної зброї в 34 країнах — учасницях ОЗХЗ.

У заяві наголошується, що використання токсичних речовин і засобів боротьби з масовими заворушеннями на полі бою має бути негайно припинене. Учасники коаліції також закликали встановити відповідальних за такі дії за допомогою механізмів ОЗХЗ та відповідно до положень Конвенції про заборону хімічної зброї.

Міжнародна реакція стала відповіддю на українську доповідь, оприлюднену 17 листопада. У ній задокументовано понад 14 тисяч випадків застосування російськими військовими хімічних речовин і засобів подразнювальної дії проти українських захисників від початку повномасштабної війни.

Документ передали всім 193 державам — учасницям ОЗХЗ. Організація підтвердила, що методологія підготовки українського звіту відповідає її технічним стандартам. Раніше міжнародні експерти також підтверджували наявність на полі бою речовини CS, яка належить до подразнювальних хімічних агентів.

За інформацією української влади, російські військові використовували аерозольні гранати К-51, РГР та РГ-ВО, які можуть містити речовини CS і CN. Їх застосування створює небезпеку для військовослужбовців, особливо під час перебування в окопах, бліндажах та інших укриттях з обмеженою вентиляцією.

Такі засоби можуть викликати сильне подразнення очей і дихальних шляхів, кашель, утруднення дихання та тимчасову втрату здатності виконувати бойові завдання. На практиці їх використання може змушувати військових залишати укриття, після чого вони стають більш вразливими до звичайних видів озброєння.

Важливим юридичним аспектом є те, що Конвенція про заборону хімічної зброї не дозволяє використовувати засоби боротьби з масовими заворушеннями як метод ведення війни. Росія є учасницею цього міжнародного договору, тому відповідні обмеження поширюються і на її збройні сили.

Раніше Сполучені Штати та Велика Британія запроваджували санкції проти російських посадовців і структур, пов’язаних із застосуванням хімічних засобів проти українських військових. Однак нова заява демонструє розширення міжнародної дипломатичної підтримки України в межах спеціалізованої організації.

Москва заперечує звинувачення у використанні заборонених хімічних речовин. Подальший розгляд питання залежатиме від результатів роботи міжнародних механізмів перевірки, збору доказів та встановлення відповідальних осіб.

Конференція в Гаазі триватиме до 27 листопада. Саме її майданчик дає державам можливість обговорювати виконання Конвенції, оцінювати повідомлення про можливі порушення та визначати подальші міжнародні заходи реагування.