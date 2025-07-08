Росіяни різко збільшили кількість ракет і дронів, випущених по Україні

Росіяни за місяць в 1,6 разів збільшили кількість ракет і дронів, випущених по Україні, — заявив главком Сирський. Головнокомандувач підбив підсумки діяльності ЗСУ у червні. Головне:

▫️ Сили оборони уразили близько 4 тис. повітряних цілей РФ.

▫️ Захисники виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією уражено 2 864 цілі ворога.

Щодо мобілізації Сирський заявив:

“На цьому шляху є чимало проблемних питань, але головне в ході мобілізації — забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. На нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах. Виявили помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені”.