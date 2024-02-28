Росіяни підтримують швидкий темп наступу
2024-28-02    81

Росіяни підтримують швидкий темп наступу

Російські окупанти намагаються використати тактичні можливості, які з’явилися після захоплення Авдіївки. Вони підтримують відносно швидкий темп наступу, намагаючись просунутись до того, як ЗСУ встановлять більш згуртовані та складні для проходження оборонні лінії в цьому районі.

Як повідомляє  Інституту вивчення війни, загарбники тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки, але поновили просування на захід і північний захід від міста.

Речник Таврійської групи військ Дмитро Лиховий заявив, що окупанти збільшили чисельність своїх штурмових груп з невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

Авдіївка, війна в Україні
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