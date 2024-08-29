Росіяни хочуть розрізити єдину енергосистему України на окремі “острови”
2024-29-08    340

Росіяни хочуть розрізити єдину енергосистему України на окремі “острови”

В Україні після масованої російської атаки 26 серпня дуже погіршилася ситуація з електроенергією.

Якщо на початку серпня в “Укренерго” заявляли про “три місяці без відключень” і навіть анонсували поновлення експорту електроенергії до Європи з 25 серпня, то вже з 26-го до країни знову повернулися перебої зі світлом: спочатку його відключали в екстреному режимі, потім за графіками.

При цьому ситуація у різних регіонах сильно відрізняється. Так, у Києві багатьом споживачам світло дають лише на кілька годин, а потім відключають на 4-6 годин. У той же час, наприклад, у Львові на 28 серпня взагалі скасували відключення, хоча напередодні планувалися за графіками. Немає перебоїв зі світлом також у Закарпатській області.

Експерти пояснюють: цього разу росіяни били переважно за системою передачі електроенергії. Тому постачання деяких регіонів йде дуже складно, навіть незважаючи на те, що електрика є, адже нещодавно вивели із планового ремонту ще один блок АЕС плюс активно надходить імпорт. Але доставити цей ресурс споживачам енергетики просто не можуть, оскільки зруйновано інфраструктуру.

“РФ з початку війни робила вже кілька спроб розбити нашу енергосистему на окремі “острова”. Цього разу йому майже вдалося це. Тому частина регіонів забезпечується більш-менш нормально, а частина має великі проблеми”, – пояснив експерт енергоринку Олег Попенко.

Також експерти зазначають, що з кожним ударом українська енергосистема слабшає, хоча енергетикам і вдається латати дірки.

“Оперативно загоюють об’єкти, але з кожним разом надійність енергопостачання падає, і досить навіть невеликого удару, щоб спрацював ефект доміно і все посипалося. Не варто забувати також про ризики дефіциту електроенергії, які нікуди не поділися. Якщо спрацює одразу два фактори – дефіцит плюс проблеми з розподілом і передачею – збільшиться загроза регіональних блекаутів, коли без електроенергії виявляться цілі райони і навіть області.

війна в Україні, єдина енергосистема
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