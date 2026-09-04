Росіяни двічі вдарили по складу фармкомпанії Teva

Російські війська двічі завдали ударів по складу фармацевтичної компанії Teva в Україні. У компанії повідомили, що наразі оцінюють наслідки атак і роблять усе можливе, щоб не допустити перебоїв із постачанням лікарських засобів.

У Teva не уточнили дати атак, тип застосованої зброї та характер пошкоджень складського об’єкта. Також компанія поки не повідомляла, яка кількість лікарських засобів могла бути пошкоджена або знищена внаслідок ударів.

Після атак фармвиробник зосередився на оцінці завданої шкоди та забезпеченні подальшої роботи системи постачання. Представники компанії заявили, що вживають усіх необхідних заходів для того, щоб пошкодження складської інфраструктури не позначилося на доступності препаратів для пацієнтів.

Teva в Україні є частиною міжнародної Teva Pharmaceutical Industries Ltd, штаб-квартира якої розташована в Ізраїлі. Корпорація працює на фармацевтичних ринках різних країн і виробляє широкий спектр лікарських засобів, зокрема генеричні препарати.

Український портфель компанії налічує понад 260 лікарських засобів. Серед них — Спазмалгон, Троксевазин, Гепабене, Декатилен, Долобене, Алмагель, Алерон та Олфен. Частина цих препаратів широко представлена в аптечній мережі, тому стабільність логістики має значення для їхньої доступності.

Пошкодження фармацевтичного складу може впливати не лише на фізичні запаси продукції. Для зберігання лікарських засобів необхідно дотримуватися визначених температурних та інших умов, а після пошкодження приміщення компанія має перевірити стан продукції перед її подальшим використанням або реалізацією.

Наразі Teva не заявляла про припинення постачання окремих препаратів або повну зупинку роботи на українському ринку. Тому масштаб можливих перебоїв стане зрозумілим після завершення оцінки пошкоджень, перевірки запасів та визначення можливостей для відновлення логістики.

Фармацевтичні компанії під час війни змушені враховувати ризики для складської та транспортної інфраструктури. Альтернативні маршрути, перерозподіл запасів між об’єктами та додаткові поставки можуть використовуватися для підтримки безперервного забезпечення аптек і медичних закладів.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. була заснована в Єрусалимі у 1901 році. За понад століття компанія перетворилася на міжнародного виробника лікарських засобів, а її продукція представлена в багатьох країнах світу.

Подальша ситуація із препаратами Teva в Україні залежатиме від результатів оцінки пошкодженого складу та здатності компанії компенсувати можливі втрати з інших запасів. Поки виробник не повідомляє про конкретні препарати, постачання яких може бути припинене або обмежене.