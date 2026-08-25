Росіяни атакували пункт пропуску «Виноградовка» на кордоні з Молдовою
2026-25-08    118

Росіяни атакували пункт пропуску «Виноградовка» на кордоні з Молдовою

У ніч проти 25 серпня російські війська атакували ударним безпілотником типу Shahed міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградовка» на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки була пошкоджена інфраструктура пункту, а пожежу локалізували рятувальники. Через пошкодження пропуск людей і транспортних засобів через КПП тимчасово призупинили.

Про атаку повідомила Державна прикордонна служба. За її даними, українські прикордонники поінформували про ситуацію молдовську сторону. На період відновлення роботи «Виноградовки» транспорт спрямовують до інших пунктів пропуску.

У ДПСУ уточнили, що російські війська застосували ударні безпілотники Shahed. Відомство не повідомило про загиблих чи постраждалих унаслідок удару, зосередившись на наслідках для роботи пункту пропуску та пошкодженні його інфраструктури.

Пункт пропуску «Виноградовка» розташований в Одеській області та забезпечує автомобільне сполучення з Молдовою. Його тимчасове закриття впливає на рух транспорту через відповідну ділянку українсько-молдовського кордону, тому водіям доводиться користуватися альтернативними маршрутами.

Прикордонна служба не назвала термінів відновлення роботи КПП. Рішення про відкриття пункту залежатиме від стану пошкодженої інфраструктури та завершення необхідних робіт після російської атаки. Інформація про можливі нові обмеження руху може уточнюватися залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Атака на прикордонну інфраструктуру відбулася на тлі російських ударів по об’єктах транспортної та логістичної системи Одеської області. Регіон має ключове значення для автомобільних, залізничних і морських маршрутів, якими здійснюється міжнародне сполучення та переміщення вантажів.

Україна має кілька автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а після початку повномасштабної війни їхня роль у міжнародній логістиці зросла. Тимчасове припинення роботи окремого КПП дає змогу перенаправляти потоки через інші ділянки кордону, однак може збільшувати навантаження на них.

Shahed, Виноградовка, війна в Україні, Молдова, новини України, Одеська область
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