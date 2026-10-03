Росіяни атакували Північний міст у Києві: що відомо
2026-03-10    200

Росіяни атакували Північний міст у Києві: що відомо

Вранці 3 жовтня 2026 року російські війська атакували Північний міст у Києві, внаслідок чого пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Про влучання повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, після чого уточнив, що рух мостом із лівого на правий берег тимчасово перекрили. На місце направили екстрені та комунальні служби. Інформація про постраждалих на момент останніх повідомлень уточнювалася.

За даними міської влади, пошкодження безпосередньо вплинули на роботу громадського транспорту. Затримки зафіксували на автобусних маршрутах №21, 73, 101 і 114 та тролейбусних маршрутах №29, 30, 31 і 47. Для автобусів №21, 73 і 101 організували змінений маршрут через Подільський мостовий перехід, станцію метро «Поштова площа» та Європейську площу.

Обмеження виникли на тлі вже ускладненого транспортного сполучення між берегами Дніпра. Напередодні, 2 жовтня, Київ запровадив тимчасові правила руху мостами під час повітряних тривог: на Дарницькому мосту транспорт рухався однією смугою з правого на лівий берег, а на мосту Метро та Подільському мостовому переході обмежувався рух із лівого на правий берег. Південний міст після попередніх атак був повністю закритий для автомобільного транспорту та метро.

Таким чином, пошкодження Північного мосту додало ще один фактор до транспортних обмежень у столиці. Для пасажирів це означає перерозподіл потоків на доступні маршрути через Дніпро, а для наземного транспорту — необхідність працювати за зміненими схемами. У перші години після перекриття повідомлялося про значні затори на прилеглих столичних магістралях.

Атака сталася через день після ударів по інших київських мостах. 1 та 2 жовтня російські безпілотники неодноразово атакували Південний міст. За повідомленнями ЗМІ, під час однієї з атак 1 жовтня дрон вибухнув біля конструкцій у момент проходження потяга метро. Після цього рух Південним мостом зупинили, а міські служби розпочали обстеження його конструкцій.

Міська влада заявляла, що рішення щодо подальшої експлуатації пошкоджених об’єктів ухвалюватимуть після відповідних обстежень. 2 жовтня Київ повідомляв про роботу спільно з військовими, правоохоронцями та профільними фахівцями над схемами руху. Окремо місто очікувало висновків наукових інститутів щодо роботи Південного мосту та можливості відновлення руху метро ним.

Північний міст має важливе значення для сполучення північної частини Києва через Дніпро. Він з’єднує, зокрема, Оболонь із Троєщиною, Воскресенкою та Райдужним масивом. Комплекс відкрили 3 грудня 1976 року після п’яти років будівництва за проєктом інженера Георгія Фукса та архітектора Анатолія Добровольського.

Основна вантова частина мосту через Дніпро має довжину 816 метрів і ширину 31,4 метра. А-подібний пілон разом із конструктивною частиною сягає 119 метрів. До комплексу також входять міст через Десенку довжиною 732 метри та шляхопровід довжиною 55 метрів. Після введення в експлуатацію споруда вважалася однією з найбільш масштабних вантових конструкцій свого часу.

Подальший режим руху Північним мостом залежатиме від результатів обстеження пошкоджених елементів та рішень міських і безпекових служб. Поки офіційно підтверджено саме пошкодження дорожнього полотна та контактної мережі, тому робити висновки про довгостроковий стан усієї конструкції мосту передчасно.

війна в Україні, Віталій Кличко, Дніпро, Київ, новини України, Північний міст
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