Росія знищила понад 200 АЗС: найбільших втрат зазнала Харківщина
2026-31-07    149

Росія знищила понад 200 АЗС: найбільших втрат зазнала Харківщина

Російські удари по території України з початку повномасштабної війни знищили вже понад 200 автозаправних станцій. Про це повідомив член Харківської обласної ради Олександр Скорик в коментарі Financial Times. За його словами, найбільших втрат зазнала Харківська область, де було знищено щонайменше 80 АЗС, тоді як у Запорізькій області останніми атаками зруйновано понад 30 заправних комплексів.

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За словами Скорика, обстріли суттєво вплинули на паливну інфраструктуру прикордонних та прифронтових регіонів. Він заявив, що російські війська атакували останню автозаправну станцію на трасі, яка сполучає Харків із Києвом. Водночас окремі українські посадовці не підтвердили цю інформацію, зазначивши, що на маршруті залишаються діючі об’єкти паливної інфраструктури.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що лише протягом останнього періоду російські удари знищили понад 30 автозаправних станцій у регіоні. За його словами, атаки спрямовані не лише на військові чи енергетичні об’єкти, а й на цивільну інфраструктуру, яка забезпечує роботу транспорту, екстрених служб, аграрного сектору та логістичних компаній.

Знищення АЗС ускладнює забезпечення паливом населення, гуманітарних місій, підприємств і військової логістики. Особливо гостро проблема проявляється у прикордонних районах, де через постійні обстріли бізнес не завжди має можливість відновлювати пошкоджені об’єкти або будувати нові. Частина операторів вимушено припинила роботу окремих станцій через безпекові ризики та регулярні атаки.

Паливний ринок України після початку повномасштабної війни вже пережив кілька масштабних криз. У 2022 році російські удари по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та паливних базах призвели до дефіциту бензину й дизельного пального. Надалі Україна практично повністю переорієнтувала постачання на імпорт із країн Європейського Союзу, що дозволило стабілізувати забезпечення внутрішнього ринку.

Попри відновлення логістики, мережі автозаправних станцій у прифронтових регіонах залишаються одними з найбільш уразливих об’єктів. Через близькість до лінії бойових дій оператори регулярно змушені ремонтувати пошкоджені комплекси, встановлювати додаткові засоби захисту та коригувати графік роботи залежно від безпекової ситуації.

За даними української влади, російські удари протягом війни систематично спрямовуються на об’єкти енергетики, транспорту та критичної інфраструктури. Паливний сектор залишається одним із ключових елементів забезпечення роботи економіки, аварійно-рятувальних служб, громадського транспорту та агропромислового комплексу, особливо під час проведення сезонних польових робіт.

Експерти зазначають, що відновлення мережі автозаправних станцій у регіонах, які регулярно зазнають обстрілів, залежатиме не лише від фінансових можливостей операторів, а й від безпекової ситуації. У багатьох випадках компанії відкладають реконструкцію пошкоджених об’єктів до зменшення інтенсивності бойових дій, оскільки повторні атаки можуть звести нанівець результати відновлювальних робіт.

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