Росія знищила дата-центр «Датагруп» у Києві

Російські війська повністю знищили дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп» у Києві, через що подальша робота цього об’єкта стала неможливою. Про це повідомила пресслужба компанії. «Датагруп» надає послуги електронних комунікацій абонентам більш ніж у 90 населених пунктах. Інформації про точний масштаб втрат, кількість обладнання, яке було знищено, та можливий вплив інциденту на обслуговування клієнтів компанія в наданому повідомленні не оприлюднила.

Знищення дата-центру означає втрату інфраструктурного об’єкта, який міг використовуватися для розміщення телекомунікаційного обладнання, обробки даних або підтримки цифрових сервісів. Водночас без додаткових пояснень оператора неможливо встановити, які саме функції виконував київський майданчик, які системи перебували на ньому та чи були вони попередньо перенесені на інші об’єкти. Також немає підтверджених даних про тривалість можливих перебоїв у роботі окремих послуг.

«Датагруп» є загальнонаціональним постачальником телекомунікаційних послуг. Компанія працює на ринку електронних комунікацій і забезпечує зв’язок для приватних та корпоративних абонентів. Її інфраструктура охоплює різні населені пункти, а послуги зв’язку мають значення для роботи підприємств, організацій та інших користувачів, які залежать від стабільного передавання даних.

Наслідки знищення дата-центру залежать від того, наскільки критичні функції були зосереджені на цьому майданчику та чи має компанія резервні потужності. У телекомунікаційній галузі безперервність обслуговування забезпечують завдяки дублюванню обладнання, резервним каналам передавання даних, копіям інформації та можливості перемикати навантаження між різними локаціями. Однак наявність таких механізмів у конкретному випадку, як і можливість їх використання після руйнування об’єкта, потребує підтвердження від «Датагруп».

Окреме питання — можливі втрати обладнання та витрати на відновлення інфраструктури. Дата-центри можуть містити сервери, системи зберігання даних, мережеві пристрої, джерела безперебійного живлення й обладнання для охолодження. Руйнування будівлі або критичних інженерних систем може зробити непридатним до використання не лише саме приміщення, а й установлену в ньому техніку. Проте компанія поки не надала деталізованої оцінки матеріальних збитків.

Для клієнтів ключовим питанням залишається вплив атаки на доступність послуг. Якщо на знищеному майданчику працювали системи, необхідні для обслуговування абонентів, оператору може знадобитися перенести їх на інші потужності або відновити роботу за допомогою резервної інфраструктури. Якщо ж критичні сервіси були продубльовані, частину функцій потенційно можна підтримувати без використання зруйнованого об’єкта. Відомостей, які дозволяли б визначити конкретний сценарій для «Датагруп», наразі недостатньо.

Руйнування телекомунікаційних об’єктів створює ризики не лише для окремих операторів, а й для підприємств та установ, що використовують їхні мережі для щоденної роботи. Залежність від цифрових каналів зв’язку робить стійкість інфраструктури важливою умовою функціонування бізнесу, державних сервісів і критичних систем. Саме тому після таких інцидентів особливого значення набувають оцінювання пошкоджень, перевірка резервних систем і визначення строків відновлення.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від технічної оцінки наслідків руйнування та рішень компанії щодо відновлення втрачених потужностей. Для повнішого розуміння масштабу інциденту необхідні уточнення про функції дата-центру, стан обладнання, наявність резервних майданчиків і можливі зміни в обслуговуванні клієнтів. Поки що підтверджено лише те, що, за заявою пресслужби «Датагруп», дата-центр у Києві повністю знищено і продовжувати роботу на цьому об’єкті неможливо.