Росія вперше застосувала по Києву дрон-ракету «Бандероль»

Російські війська, за повідомленнями українських медіа, вперше застосували під час атаки на Київ новий ударний засіб під назвою «Бандероль». За наявною інформацією, йдеться про дрон-ракету, яка поєднує характеристики крилатої ракети та безпілотного літального апарата й має покращені маневрові можливості порівняно з низкою інших російських зразків озброєння.

За оприлюдненими характеристиками, «Бандероль» здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж типові крилаті ракети російського виробництва, зокрема Х-101, 3М-14, 9М727 та Х-69. При цьому вона зберігає характерну для крилатих ракет траєкторію польоту, що потенційно ускладнює її виявлення та перехоплення системами протиповітряної оборони.

Повідомляється, що боєприпас оснащений бойовою частиною масою до 150 кілограмів. Максимальна заявлена дальність польоту становить до 500 кілометрів, а швидкість досягає близько 500 кілометрів на годину. Саме поєднання відносно високої швидкості та маневреності, за оцінками, може створювати додаткові труднощі для засобів ППО під час відбиття повітряних атак.

Інформація про перше використання «Бандеролі» по столиці України з’явилася на тлі триваючих масованих комбінованих ударів, під час яких Росія регулярно застосовує ракети різних типів і ударні безпілотники. Офіційні органи на момент поширення повідомлень не надали детальної публічної інформації щодо технічної ідентифікації цього засобу ураження або його походження.

Експерти з військової тематики раніше неодноразово звертали увагу на тенденцію до появи нових або модернізованих зразків озброєння, які поєднують елементи різних платформ. Такі рішення можуть бути спрямовані на підвищення ефективності подолання протиповітряної оборони та розширення тактичних можливостей під час ударів по віддалених цілях.

На тлі повідомлень про використання «Бандеролі» особливу увагу привертає її здатність здійснювати складні маневри на маршруті польоту. Якщо наведені характеристики підтвердяться, це може вимагати додаткової адаптації алгоритмів виявлення та перехоплення повітряних цілей, а також врахування нових параметрів під час оцінки загроз для цивільної та критичної інфраструктури.