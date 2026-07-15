Росія відправила до Ірану «літак Судного дня» перед ударами США
2026-15-07    112

Росія відправила до Ірану «літак Судного дня» перед ударами США

Командний літак Ту-214ПУ, який використовується для забезпечення управління вищим керівництвом Росії, 13 липня здійснив переліт із московського аеропорту Внуково до Тегерана, а згодом попрямував до Пекіна. Про це повідомили іноземні ЗМІ, звернувши увагу на маршрут борту RA-64531 на тлі різкого загострення військового протистояння між США та Іраном.

Ту-214ПУ входить до складу Спеціального льотного загону «Росія», який забезпечує авіаперевезення президента РФ та інших високопосадовців. Літак належить до категорії повітряних командних пунктів і призначений для підтримання стійкого державного та військового управління в умовах кризових ситуацій. Через його функціональне призначення в неофіційних джерелах борт часто називають «літаком Судного дня» за аналогією зі спеціальними літаками повітряного командування, які перебувають на озброєнні США.

За відкритими даними, Ту-214ПУ оснащений комплексами захищеного зв’язку, системами ретрансляції інформації та обладнанням, що дозволяє координувати роботу органів державної влади й військових структур навіть у разі порушення роботи наземної інфраструктури. Такі літаки використовуються для забезпечення безперервності управління під час воєнних конфліктів або інших надзвичайних ситуацій.

Офіційних повідомлень про мету польоту російського борту до Тегерана Москва та Тегеран не оприлюднили. Також не розкривався склад делегації чи характер можливих переговорів. Увечері 13 липня літак залишив Іран та здійснив переліт до Пекіна. За повідомленнями іноземних медіа, це сталося лише за кілька годин до початку масованих ударів США по військових цілях на території Ірану.

Загострення ситуації між Вашингтоном і Тегераном відбулося після відновлення взаємних ударів навколо суперечки щодо контролю судноплавства через Ормузьку протоку. Президент США Дональд Трамп заявив про завершення режиму перемир’я та оголосив про поновлення військової операції проти Ірану. Після цього американські сили завдали серії ударів по визначених військових об’єктах.

На цьому тлі особливу увагу привернули повідомлення про активізацію контактів між Москвою та Тегераном. Раніше низка західних ЗМІ повідомляла, що під час попереднього загострення навесні Росія нібито передавала Ірану розвідувальну інформацію щодо розташування військових об’єктів США та їхніх союзників на Близькому Сході. Російська сторона офіційно не підтверджувала таких тверджень.

Сам факт польоту Ту-214ПУ до Ірану не є прямим доказом проведення військових або політичних переговорів. Водночас маршрут літака збігся у часі з різким погіршенням безпекової ситуації в регіоні, що стало предметом уваги аналітиків та міжнародних спостерігачів. Експерти зазначають, що використання спеціального повітряного командного пункту для міжнародного рейсу є нетиповою подією, однак без офіційних пояснень її справжню мету встановити неможливо.

Додаткову увагу до інциденту привернуло й те, що Ту-214ПУ належить до обмеженої кількості літаків, здатних забезпечувати захищений зв’язок і координацію державного керівництва під час масштабних криз. Подальший розвиток ситуації залежатиме від офіційних заяв сторін та перебігу конфлікту між США й Іраном.

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