У Ніжині Чернігівської області внаслідок російського удару по промисловому об’єкту загинули троє людей, ще семеро дістали поранення. Про уточнені наслідки атаки повідомила поліція Чернігівської області ввечері 27 листопада. Удару завдали вдень, після чого на місці працювали слідчо-оперативна група, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці документували пошкодження, збирали докази та встановлювали обставини загибелі й травмування людей.

Кількість постраждалих уточнювали протягом дня. У перших повідомленнях ішлося про двох загиблих і чотирьох поранених. Після обстеження місця удару та отримання нових даних поліція повідомила про трьох загиблих і сімох травмованих. Таке оновлення свідчить, що наслідки атаки виявилися тяжчими, ніж повідомляли одразу після вибуху. Інформацію про особи загиблих, характер їхніх травм і стан поранених правоохоронці та медики уточнювали окремо.

Російські військові влучили в промисловий об’єкт у місті. Українські служби не повідомляли, що підприємство було військовою ціллю, а остаточні дані про тип застосованого озброєння та характер пошкоджень потребують офіційного підтвердження. Після атаки на місці працювали фахівці, які оглядали територію, перевіряли конструкції та збирали матеріали для кримінального провадження. Пошкодження виробничих приміщень можуть вплинути на роботу підприємства, однак оцінка масштабів руйнувань і суми збитків на момент повідомлення не оприлюднювалася.

Поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Ця кваліфікація дає змогу слідчим збирати докази можливого воєнного злочину, встановлювати спосіб атаки, коло постраждалих і причетних до ухвалення та виконання наказів. Для документування використовують свідчення очевидців, фото- й відеоматеріали, результати огляду місця події, медичні документи та експертні висновки.

Ніжин розташований у Чернігівській області, яка через географічне положення регулярно перебуває під загрозою ракетних і безпілотних атак. Під час повномасштабної війни російські війська завдавали ударів по населених пунктах регіону, об’єктах енергетики, транспортній та промисловій інфраструктурі. Навіть якщо конкретне підприємство не має очевидного військового призначення, удар по ньому створює ризик для працівників, мешканців прилеглих районів і цивільних служб, які прибувають на місце після вибуху.

Атака на Ніжин стала частиною ширшої хвилі російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Увечері 27 листопада надходили повідомлення про пошкодження навчальних закладів у Кременчуці, де постраждали діти, а також про поранених у Харківській області. Українські офіційні структури окремо повідомляли про удари по об’єктах, які забезпечують логістику та роботу тилу. Ці випадки розслідуються окремо, тому їхні наслідки не слід об’єднувати зі статистикою постраждалих у Ніжині.

Промислові об’єкти відіграють важливу роль у забезпеченні робочих місць, місцевих бюджетів і виробничих ланцюгів. Пошкодження підприємства може призвести до тимчасової зупинки окремих процесів, втрати обладнання та необхідності відновлювати приміщення. Водночас першочерговим завданням після удару залишається допомога постраждалим і безпечне обстеження території, зокрема перевірка на наявність нерозірваних боєприпасів та інших небезпечних предметів.

Наразі офіційно підтверджено загибель трьох людей і поранення сімох. Інформація про остаточний обсяг руйнувань, можливий вплив атаки на виробництво та додаткові обставини удару може бути уточнена після завершення роботи екстрених служб і слідчих. Поліція продовжує документувати наслідки обстрілу, а зібрані матеріали мають стати частиною доказової бази у провадженні щодо можливого воєнного злочину.

Для мешканців міста важливо дотримуватися повідомлень місцевої влади та не наближатися до місця влучання без дозволу рятувальників. Після вибухів на промислових майданчиках можуть залишатися уламки, нестійкі конструкції та вибухонебезпечні предмети, а доступ сторонніх ускладнює роботу аварійних бригад.