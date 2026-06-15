У ніч проти 16 червня російська атака на Київ завдала серйозних пошкоджень Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання було пошкоджено костюмний цех, де зберігалася найбільша та найстаріша колекція сценічних костюмів в Україні. Про це повідомила міністерка культури та стратегічних комунікацій України Ганна Бережна. За попередніми даними, знищено значну частину унікальних фондів, які десятиліттями використовувалися під час виробництва українських художніх фільмів.

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За словами очільниці відомства, у приміщеннях кіностудії перебувало близько 100 тисяч історичних та сценічних костюмів, а також майже три мільйони одиниць різноманітного одягу, що використовувався для створення кінострічок різних епох. Частина колекції формувалася ще з середини ХХ століття та містила речі, пов’язані з найвідомішими роботами українського кінематографа.

Удар також пошкодив інші корпуси та виробничі приміщення студії. Фахівці продовжують обстеження території, щоб встановити остаточний масштаб руйнувань. Наразі оцінюється стан архівів, технічних приміщень та допоміжної інфраструктури, яка забезпечувала роботу одного з найстаріших кінематографічних центрів країни.

Кіностудія імені Довженка є одним із ключових символів українського кіно. Саме тут були створені десятки стрічок, що увійшли до історії національного кінематографа. Протягом багатьох років студія накопичувала реквізит, костюми та декорації, які становили не лише виробничу, а й культурну цінність. Частина експонатів була пов’язана з фільмами, знятими ще за радянських часів, а також із роботами незалежної України.

Втрати можуть торкнутися не лише культурної спадщини, а й майбутніх кінопроєктів. Значна кількість костюмів використовувалася для історичних постановок, телесеріалів та художніх фільмів. Формування аналогічної колекції потребувало десятиліть роботи, співпраці з театрами, музеями та художниками по костюмах. Багато предметів існували в єдиному екземплярі та не підлягають відновленню.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії об’єкти культури неодноразово ставали цілями атак. За даними профільних державних структур, сотні пам’яток культури, музеїв, театрів, бібліотек та історичних будівель у різних регіонах України вже зазнали пошкоджень або були зруйновані. Удар по кіностудії Довженка став одним із найбільших інцидентів для української кіноіндустрії за останній час.

Міністерство культури готує оцінку збитків та документує наслідки атаки. Отримані матеріали можуть бути використані для міжнародної фіксації руйнувань культурної спадщини під час війни. Водночас експерти наголошують, що значна частина втраченої колекції мала не лише матеріальну, а й історичну цінність, адже відображала розвиток українського кінематографа протягом кількох поколінь.

Остаточні дані щодо масштабів пошкоджень та кількості втрачених експонатів будуть оприлюднені після завершення роботи спеціальних комісій. Наразі працівники студії та профільні фахівці намагаються врятувати все, що вціліло після удару, та забезпечити збереження решти архівних фондів.