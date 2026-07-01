Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині

1 липня 2026 року о 17:35 в Одеській області України внаслідок удару російської балістичної ракети по об’єктах промислової інфраструктури загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення. Ураження сталося на території підприємства з виробництва туалетного паперу “Сніжна панда”, де після вибуху виникли руйнування будівель і подальші загоряння.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що постраждалим оперативно надали медичну допомогу, частину з них госпіталізовано до медичних закладів Одеської області. Рятувальні підрозділи працювали на місці влучання в умовах ризику повторних загорянь та нестабільності конструкцій, координацію дій здійснювали екстрені служби у взаємодії з місцевою владою.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки повністю зруйновано два складські приміщення підприємства. У них зберігалися готова продукція — туалетний папір, а також мінеральні добрива, що ускладнило гасіння пожежі через підвищене пожежне навантаження та потенційні ризики додаткового займання. Пошкодження складів призвело до швидкого поширення вогню на прилеглі ділянки промислової зони.

Після влучання ракети виникла масштабна пожежа, яку рятувальники локалізували та повністю ліквідували. Окремо було зафіксовано займання пшеничного поля площею близько 15 гектарів, при цьому завдяки оперативним діям вдалося зберегти ще близько 35 гектарів посівів, які перебували під безпосередньою загрозою знищення. Сільськогосподарські угіддя в районі події зазнали часткового пошкодження через дим і високу температуру.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили 73 рятувальники та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Роботи тривали кілька годин і включали гасіння осередків вогню, розбір завалів та контроль території на предмет повторних загорянь. Окрему увагу приділяли охолодженню конструкцій складських приміщень, щоб запобігти відновленню горіння.

За даними місцевих інформаційних каналів, удар міг бути завданий по підприємству «Сніжна Панда», яке спеціалізується на виробництві туалетного паперу. Водночас офіційні структури не підтверджують комерційну назву об’єкта, описуючи його як промислову інфраструктуру в регіоні, що постраждала внаслідок ракетного удару.