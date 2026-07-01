Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині
2026-01-07    115

Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині

1 липня 2026 року о 17:35 в Одеській області України внаслідок удару російської балістичної ракети по об’єктах промислової інфраструктури загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення. Ураження сталося на території підприємства з виробництва туалетного паперу “Сніжна панда”, де після вибуху виникли руйнування будівель і подальші загоряння.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що постраждалим оперативно надали медичну допомогу, частину з них госпіталізовано до медичних закладів Одеської області. Рятувальні підрозділи працювали на місці влучання в умовах ризику повторних загорянь та нестабільності конструкцій, координацію дій здійснювали екстрені служби у взаємодії з місцевою владою.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки повністю зруйновано два складські приміщення підприємства. У них зберігалися готова продукція — туалетний папір, а також мінеральні добрива, що ускладнило гасіння пожежі через підвищене пожежне навантаження та потенційні ризики додаткового займання. Пошкодження складів призвело до швидкого поширення вогню на прилеглі ділянки промислової зони.

Після влучання ракети виникла масштабна пожежа, яку рятувальники локалізували та повністю ліквідували. Окремо було зафіксовано займання пшеничного поля площею близько 15 гектарів, при цьому завдяки оперативним діям вдалося зберегти ще близько 35 гектарів посівів, які перебували під безпосередньою загрозою знищення. Сільськогосподарські угіддя в районі події зазнали часткового пошкодження через дим і високу температуру.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили 73 рятувальники та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Роботи тривали кілька годин і включали гасіння осередків вогню, розбір завалів та контроль території на предмет повторних загорянь. Окрему увагу приділяли охолодженню конструкцій складських приміщень, щоб запобігти відновленню горіння.

За даними місцевих інформаційних каналів, удар міг бути завданий по підприємству «Сніжна Панда», яке спеціалізується на виробництві туалетного паперу. Водночас офіційні структури не підтверджують комерційну назву об’єкта, описуючи його як промислову інфраструктуру в регіоні, що постраждала внаслідок ракетного удару.

балістична ракета, воєнні дії, ДСНС, загиблі, інфраструктура, міндобрива, надзвичайна ситуація, Одеська область, пожежа, поранені, промисловий об’єкт, пшениця, ракетний удар, Росія, руйнування, рятувальники, сільське господарство, склади, Сніжна Панда, туалетний папір
Останні новини
Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні

Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні
Китай і Росія у 2025 році провели закриті спільні військові читать далее
01-07, 22:16
Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині

Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині
1 липня 2026 року о 17:35 в Одеській області України читать далее
01-07, 17:56
Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2 липня 2026 року православна церква вшановує Покладання чесної ризи читать далее
01-07, 17:17
Верховна Рада підтримала закон про створення Національного пантеону

Верховна Рада підтримала закон про створення Національного пантеону
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15360, який передбачає створення Національного читать далее
01-07, 15:01
Оприлюднено рейтинг університетів «ТОП-200 Україна 2026»

Оприлюднено рейтинг університетів «ТОП-200 Україна 2026»
В Україні представили результати щорічного академічного рейтингу закладів вищої освіти читать далее
01-07, 09:12
Помер дворазовий олімпійський чемпіон Артур Дмитрієв

Помер дворазовий олімпійський чемпіон Артур Дмитрієв
На 59-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного читать далее
01-07, 09:07
Матвій Пономаренко: біографія та цікаві факти про футболіста

Матвій Пономаренко: біографія та цікаві факти про футболіста
Матвій Пономаренко — український футболіст, який виступає на позиції центрального читать далее
01-07, 09:04
Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів

Магнітні бурі у липні 2026: оприлюднено прогноз небезпечних днів
У липні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, читать далее
01-07, 09:02
Через спеку в Україні знову запровадили графіки відключення світла

Через спеку в Україні знову запровадили графіки відключення світла
В Україні 1 липня в усіх регіонах знову діятимуть графіки читать далее
01-07, 08:59
Сирський назвав імовірним наступ РФ на Чернігівську область

Сирський назвав імовірним наступ РФ на Чернігівську область
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що найбільш імовірним читать далее
01-07, 08:57
Мексика перемогла Еквадор і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Мексика перемогла Еквадор і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Мексики здобула перемогу над Еквадором з рахунком 2:0 у читать далее
01-07, 08:55
Гол Голанда приніс Норвегії історичний вихід до 1/8 фіналу ЧС-2026

Гол Голанда приніс Норвегії історичний вихід до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Норвегії 30 червня перемогла команду Кот-д'Івуару з рахунком 2:1 читать далее
01-07, 08:53
Франція розгромила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Франція розгромила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Франції в ніч на 1 липня здобула впевнену перемогу читать далее
01-07, 08:52
На Ужгородщині отруйна змія вкусила 10-річну дівчинку

На Ужгородщині отруйна змія вкусила 10-річну дівчинку
У селі Ужгородського району Закарпатської області 30 червня 2026 року читать далее
01-07, 08:29
Китай закликав Путіна і Зеленського відновити прямі переговори

Китай закликав Путіна і Зеленського відновити прямі переговори
Китай закликав президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира читать далее
30-06, 18:15
У Чехії ініціювали позбавлення Зеленського ордена Білого лева

У Чехії ініціювали позбавлення Зеленського ордена Білого лева
У Чехії у вівторок, 30 червня 2026 року, представники коаліційної читать далее
30-06, 17:28
Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
1 липня 2026 року православна церква вшановує святих безсрібників Косму читать далее
30-06, 17:18
Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків
Липень 2026 року стане періодом, коли практичність і вміння швидко читать далее
30-06, 14:31
Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку
Липень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
30-06, 14:25
Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА

Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА
Міністр національної оборони Польщі Владислав Камиш заявив, що Варшава може читать далее
30-06, 09:33
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026