Росія спустила на воду новий атомний підводний човен «Ясень-М»

У російському Сєверодвінську спустили на воду атомний підводний човен К-563 «Ульяновськ» проєкту 885М «Ясень-М». Церемонія відбулася через дев’ять років після закладення корабля, яке відбулося 28 липня 2017 року. Після спуску субмарину добудовуватимуть уже на плаву, після чого вона має пройти заводські та державні випробування перед передачею до складу Військово-морського флоту РФ.

Спуск на воду означає завершення одного з ключових етапів будівництва, однак він не свідчить про готовність корабля до бойової служби. До введення в експлуатацію екіпаж і виробник мають завершити монтаж обладнання, перевірити всі системи та провести комплекс випробувань у морі. Лише після цього підводний човен може бути офіційно прийнятий до складу флоту.

К-563 «Ульяновськ» належить до серії багатоцільових атомних підводних човнів проєкту 885М «Ясень-М», які вважаються одними з найозброєніших у російських ВМС. За відкритими даними, конструкція передбачає розміщення до 40 крилатих ракет «Калібр» у восьми вертикальних пускових установках. Як альтернативне озброєння можуть використовуватися гіперзвукові ракети «Циркон» або протикорабельні ракети «Онікс». Крім цього, субмарина оснащена десятьма торпедними апаратами калібру 533 мм із боєкомплектом до 30 торпед.

Довжина підводного човна становить 139 метрів, підводна водотоннажність — близько 13 800 тонн. Екіпаж налічує приблизно 90 осіб. За заявленими характеристиками, автономність плавання може досягати 100 діб, максимальна глибина занурення — 600 метрів, а швидкість під водою — до 31 вузла, що відповідає приблизно 57 км/год. Енергетична установка складається з атомного реактора потужністю 200 мегаватів, який забезпечує роботу електродвигуна потужністю близько 50 тисяч кінських сил.

За оцінками аналітиків, проєкт «Ясень-М» є одним із пріоритетних напрямів оновлення підводних сил Росії. Такі субмарини призначені для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами, а також для завдання ударів крилатими ракетами по наземних цілях. Саме тому їх розглядають як основу багатоцільового атомного підводного флоту РФ у найближчі десятиліття.

Станом на сьогодні Росія експлуатує чотири атомні підводні човни проєкту 885М «Ясень-М» та один човен базового проєкту 885 «Ясень». Ще два кораблі цього сімейства, включно з К-563 «Ульяновськ», уже спущені на воду, але ще не введені до складу флоту. Крім того, три підводні човни перебувають на різних стадіях будівництва, а ще один планують закласти найближчим часом. Таким чином, загальна програма передбачає створення 11 багатоцільових атомних підводних човнів серії «Ясень» і «Ясень-М».

Експерти вважають, що реалізація цієї програми може бути продовжена й після виконання чинних планів. У перспективі підводні човни проєкту «Ясень-М» мають поступово замінити радянські атомні субмарини попередніх поколінь, які досі залишаються на озброєнні російського флоту. Водночас темпи реалізації програми залежатимуть від виробничих можливостей суднобудівної галузі, фінансування та результатів випробувань нових кораблів.