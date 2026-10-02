Росія різко збільшує військові витрати у 2027 році, — Bloomberg
2026-02-10    121

Росія різко збільшує військові витрати у 2027 році, — Bloomberg

Росія планує у 2027 році спрямувати на оборонні витрати 17,1 трлн рублів, або близько $205 млрд, що приблизно на 32% більше за передбачені чинним бюджетом видатки 2026 року. Проєкт нового федерального бюджету уряд РФ погодив наприкінці вересня, а 1 жовтня документ мав бути внесений до Держдуми. Проєкт передбачає збереження надзвичайно високого рівня військових витрат і в наступні два роки.

За даними Bloomberg, нова бюджетна траєкторія свідчить про зміну підходу Москви до фінансування війни. Раніше російська влада розраховувала стримувати зростання оборонних видатків, скорочувати бюджетний дефіцит і поступово відновлювати фінансові резерви, які використовувалися під час війни. Тепер у планах закладено тривале збереження масштабних витрат на армію.

У 2028 році на оборону передбачено 16,6 трлн рублів, а у 2029-му — 16,3 трлн рублів. Таким чином, після пікового показника 2027 року видатки скорочуються лише незначно. За три роки на національну оборону планується витратити близько 50 трлн рублів.

У структурі федерального бюджету 2027 року оборона має становити близько 35% усіх видатків. Якщо додати статтю «Національна безпека», яка охоплює фінансування внутрішніх силових структур, Росгвардії та інших органів безпеки, сумарні витрати на військову та силову сферу сягнуть близько 21,4 трлн рублів, або 43,9% федеральних видатків.

Зростання військового бюджету відбувається на тлі погіршення параметрів російських державних фінансів. Оцінку дефіциту федерального бюджету РФ на 2026 рік підвищено з 1,6% до 3,2% ВВП. Загальні видатки бюджету цього року мають становити 48,6 трлн рублів, тоді як прогноз доходів від нафти й газу був знижений із 8,9 трлн до 7,6 трлн рублів.

Для покриття фінансових потреб Москва планує збільшувати запозичення та податкові надходження. За документами, чисті запозичення у 2026 році мають зрости до 5 трлн рублів, а у 2027 році загальний обсяг запозичень запланований на рівні 7,7 трлн рублів. Державний борг РФ у 2027 році прогнозується на рівні 21,7% ВВП проти 19,9% у 2026-му.

Додатковим джерелом коштів мають стати нові податки. Зокрема, російська влада планує запровадити податок на надприбутки металургійних і гірничодобувних компаній, який, за розрахунками уряду, може приносити близько 200 млрд рублів на рік. Раніше Москва також оголосила про ширші податкові зміни для збільшення доходів бюджету.

Підготовка такого бюджету збігається з відсутністю швидкого дипломатичного врегулювання війни. Bloomberg пов’язує збільшення фінансування з тим, що переговори за посередництва США значною мірою зайшли в глухий кут, тоді як Росія продовжує ракетні та дронові удари по українських містах та інфраструктурі. Паралельно європейські чиновники дедалі частіше говорять про гібридні операції, які вони пов’язують із Москвою.

Окремим показником довгострокового характеру бюджетного планування є те, що російська влада не закладає повернення військових видатків до довоєнного рівня навіть після 2027 року. У 2028 році оборона залишатиметься найбільшою окремою статтею федеральних витрат із часткою близько 32,6%, а у 2029-му — близько 30,4%.

Зміна бюджетних орієнтирів сталася після того, як попередній трирічний план передбачав значно нижчі витрати. Для 2027 року спочатку планували 13,5 трлн рублів на оборону, однак новий проєкт збільшує цю суму на 3,6 трлн рублів. Фактичні військові витрати РФ за 2026 рік засекречені, тому остаточний масштаб перевищення початкового плану можна буде оцінити лише після появи доступних бюджетних даних.

Для російської економіки це означає одночасне збільшення навантаження на бюджет, боргове фінансування та податкову систему. Документи також передбачають зростання вартості обслуговування державного боргу: у 2027 році ці витрати мають збільшитися на 21,6% порівняно з попереднім планом.

війна в Україні, військовий бюджет, Володимир Путін, оборонні витрати, Росія, федеральний бюджет
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