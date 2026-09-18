Росія проводить вибори до Держдуми на окупованих територіях

У Росії 18 вересня розпочалося триденне голосування на виборах до Державної думи, яке триватиме до 20 вересня. Російська влада також проводить голосування на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також в окупованому Криму та Севастополі.

Це перші вибори до російського парламенту після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. У новому скликанні Держдуми мають розподілити 450 депутатських мандатів: половину за партійними списками, ще 225 — в одномандатних округах.

Російська Центральна виборча комісія офіційно передбачила проведення виборів на територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які РФ включила до власної виборчої системи. Відповідні рішення російська сторона ухвалила попри те, що ці території міжнародно не визнані частиною Росії.

На окупованих територіях голосування фактично розпочалося раніше за загальноросійський день старту. Там застосовувалися дострокове голосування, обходи будинків та мобільні виборчі дільниці. За даними правозахисників, такі форми організації процесу використовувалися на захоплених Росією територіях напередодні основного триденного голосування.

Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає ані проведення російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях, ані їхніх результатів. У відомстві наголосили, що такі дії не створюють правових підстав для поширення російської юрисдикції на українські території.

Українська сторона також закликала міжнародну спільноту не визнавати результати цього голосування на окупованих територіях. Верховна Рада напередодні ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо проведення РФ таких виборів, а Служба безпеки України закликала мешканців окупованих територій не брати участі в незаконному голосуванні.

Російська влада проводить вибори в умовах обмеженого політичного поля. За даними Reuters, анти воєнні кандидати значною мірою були усунуті від участі, а партію «Яблоко» Верховний суд РФ не допустив до виборів. Загалом у голосуванні до Держдуми беруть участь десять партій.

Електронне голосування також є частиною нинішньої виборчої кампанії в РФ. За даними Associated Press, у виборах беруть участь понад 111 мільйонів виборців, а дистанційне голосування використовується поряд із традиційним на виборчих дільницях.

Російський парламент складається з двох палат — Державної думи та Ради Федерації. Держдума є нижньою палатою Федеральних зборів, а її депутати обираються на п’ятирічний строк. Попередні вибори до палати відбулися у вересні 2021 року, після чого партія «Єдина Росія» зберегла контроль над більшістю мандатів.

Проведення голосування на окупованих територіях має не лише внутрішній, а й міжнародно-правовий вимір. Україна та низка міжнародних партнерів не визнають російської юрисдикції над захопленими українськими територіями, тому включення їхніх мешканців до російського виборчого процесу не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій.

Підсумки голосування в Росії очікуються після завершення виборчого періоду 20 вересня. Окремим питанням залишатиметься те, як російська влада оформить результати на окупованих територіях і яку реакцію на них продемонструють Україна та міжнародні партнери.