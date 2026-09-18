Росія проводить вибори до Держдуми на окупованих територіях
2026-18-09    78

Росія проводить вибори до Держдуми на окупованих територіях

У Росії 18 вересня розпочалося триденне голосування на виборах до Державної думи, яке триватиме до 20 вересня. Російська влада також проводить голосування на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також в окупованому Криму та Севастополі.

Це перші вибори до російського парламенту після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. У новому скликанні Держдуми мають розподілити 450 депутатських мандатів: половину за партійними списками, ще 225 — в одномандатних округах.

Російська Центральна виборча комісія офіційно передбачила проведення виборів на територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які РФ включила до власної виборчої системи. Відповідні рішення російська сторона ухвалила попри те, що ці території міжнародно не визнані частиною Росії.

На окупованих територіях голосування фактично розпочалося раніше за загальноросійський день старту. Там застосовувалися дострокове голосування, обходи будинків та мобільні виборчі дільниці. За даними правозахисників, такі форми організації процесу використовувалися на захоплених Росією територіях напередодні основного триденного голосування.

Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає ані проведення російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях, ані їхніх результатів. У відомстві наголосили, що такі дії не створюють правових підстав для поширення російської юрисдикції на українські території.

Українська сторона також закликала міжнародну спільноту не визнавати результати цього голосування на окупованих територіях. Верховна Рада напередодні ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо проведення РФ таких виборів, а Служба безпеки України закликала мешканців окупованих територій не брати участі в незаконному голосуванні.

Російська влада проводить вибори в умовах обмеженого політичного поля. За даними Reuters, анти воєнні кандидати значною мірою були усунуті від участі, а партію «Яблоко» Верховний суд РФ не допустив до виборів. Загалом у голосуванні до Держдуми беруть участь десять партій.

Електронне голосування також є частиною нинішньої виборчої кампанії в РФ. За даними Associated Press, у виборах беруть участь понад 111 мільйонів виборців, а дистанційне голосування використовується поряд із традиційним на виборчих дільницях.

Російський парламент складається з двох палат — Державної думи та Ради Федерації. Держдума є нижньою палатою Федеральних зборів, а її депутати обираються на п’ятирічний строк. Попередні вибори до палати відбулися у вересні 2021 року, після чого партія «Єдина Росія» зберегла контроль над більшістю мандатів.

Проведення голосування на окупованих територіях має не лише внутрішній, а й міжнародно-правовий вимір. Україна та низка міжнародних партнерів не визнають російської юрисдикції над захопленими українськими територіями, тому включення їхніх мешканців до російського виборчого процесу не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій.

Підсумки голосування в Росії очікуються після завершення виборчого періоду 20 вересня. Окремим питанням залишатиметься те, як російська влада оформить результати на окупованих територіях і яку реакцію на них продемонструють Україна та міжнародні партнери.

вибори, Держдума, окупована територія, окупований Крим, Росія
Останні новини
Росія проводить вибори до Держдуми на окупованих територіях

Росія проводить вибори до Держдуми на окупованих територіях
У Росії 18 вересня розпочалося триденне голосування на виборах до читать далее
18-09, 16:02
Пенсії в Україні можуть затримувати на 3–5 днів через дефіцит

Пенсії в Україні можуть затримувати на 3–5 днів через дефіцит
Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що в Україні пенсійні виплати читать далее
18-09, 15:58
Поїзди під час тривог: в «Укрзалізниці» пояснили нові правила

Поїзди під час тривог: в «Укрзалізниці» пояснили нові правила
«Укрзалізниця» пояснила нові правила роботи пасажирських поїздів під час повітряних читать далее
18-09, 15:55
У машині мера Львова Садового знайшли прослушку

У машині мера Львова Садового знайшли прослушку
У службовому автомобілі міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій читать далее
18-09, 15:51
Яке церковне свято 19 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 19 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
19 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мучеників Трохима, читать далее
18-09, 15:47
Віктор Ніколюк: біографія та цікаві факти про генерал-майора ЗСУ

Віктор Ніколюк: біографія та цікаві факти про генерал-майора ЗСУ
Віктор Ніколюк — генерал-майор Збройних сил України, Герой України та читать далее
18-09, 09:56
Олександр Караваєв: біографія та цікаві факти про футболіста

Олександр Караваєв: біографія та цікаві факти про футболіста
Олександр Караваєв — український футболіст, який виступає на позиції правого читать далее
18-09, 09:54
Мерцу загрожує відставка: у Німеччині обговорюють зміну канцлера

Мерцу загрожує відставка: у Німеччині обговорюють зміну канцлера
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під посиленим політичним тиском напередодні читать далее
18-09, 09:52
Банк Японії підвищив ставку до 1,25%: світову економіку чекають ризики

Банк Японії підвищив ставку до 1,25%: світову економіку чекають ризики
Банк Японії 18 вересня підвищив ключову процентну ставку на 25 читать далее
18-09, 09:49
Китай і Росія заблокували продовження мандата експертів ООН щодо Ірану

Китай і Росія заблокували продовження мандата експертів ООН щодо Ірану
17 вересня 2026 року Пакистан утримався під час голосування Ради читать далее
18-09, 09:46
Російський Су-27 перехопив три британські літаки над Чорним морем?

Російський Су-27 перехопив три британські літаки над Чорним морем?
Два російські винищувачі Су-27 16 вересня нібито піднялися над Чорним читать далее
18-09, 09:44
CRS 2.0 у 2026 році: що чекає українців із рахунками в ЄС

CRS 2.0 у 2026 році: що чекає українців із рахунками в ЄС
Україна у 2026 році перейшла на оновлений стандарт автоматичного обміну читать далее
17-09, 18:02
Українцям радять зробити запас води через загрозу ударів РФ

Українцям радять зробити запас води через загрозу ударів РФ
Українцям варто підготувати запас питної та технічної води на 2–3 читать далее
17-09, 17:24
Ціна газу для населення може зрости на 5% у 2027 році

Ціна газу для населення може зрости на 5% у 2027 році
Ціна природного газу для населення у 2027 році може зрости читать далее
17-09, 17:22
Видатки на енергетику та укриття перенесли на грудень через брак коштів

Видатки на енергетику та укриття перенесли на грудень через брак коштів
Міністерство фінансів перенесло на грудень близько 39 млрд грн капітальних читать далее
17-09, 17:20
Київ і область внесли до переліку територій підвищеного ризику

Київ і область внесли до переліку територій підвищеного ризику
Кабінет міністрів 17 вересня включив Київ і Київську область до читать далее
17-09, 16:17
НБУ підвищив облікову ставку до 16% через зростання інфляції

НБУ підвищив облікову ставку до 16% через зростання інфляції
Національний банк України 17 вересня підвищив облікову ставку на 0,5 читать далее
17-09, 14:45
Яке церковне свято 18 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 18 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
18 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Євменія, читать далее
17-09, 14:31
Антон Ковальський: біографія та цікаві факти про в.о. Генпрокурора України

Антон Ковальський: біографія та цікаві факти про в.о. Генпрокурора України
Антон Ковальський — український прокурор, який 17 вересня 2026 року читать далее
17-09, 10:23
Перший сніг в Україні у 2026 році: прогноз погоди на осінь

Перший сніг в Україні у 2026 році: прогноз погоди на осінь
У 2026 році перший сніг у Києві, ймовірно, випаде не читать далее
17-09, 09:58
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар