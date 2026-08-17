Росія перехоплює майже всі українські ракети «Фламінго», – Focus

Росія почала перехоплювати майже всі українські крилаті ракети «Фламінго» під час ударів по військово-промислових об’єктах на своїй території. Про це повідомило німецьке видання Focus, яке проаналізувало результати останніх атак із посиланням на матеріали французької преси. За даними журналістів, за останні кілька тижнів лише одна або дві ракети FP-5 із 11 випущених досягли визначених цілей.

Найрезультативнішою атакою останнього періоду називають удар по підприємству «Авітек» у Кіровській області 24-25 липня. Саме тоді українським ракетам вдалося прорвати систему протиповітряної оборони та вразити завод, який пов’язують із виробництвом ракетної продукції. Інших підтверджених випадків успішного застосування FP-5 за останні тижні в публікації не наведено.

За інформацією Focus, ключову роль у зміні ситуації відіграли модернізовані російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Вони використовуються для прогнозування найімовірніших маршрутів польоту українських ракет і дозволяють російським силам виявляти цілі значно раніше, ніж це здатні зробити наземні радіолокаційні станції.

Видання цитує матеріал французької газети L’Indépendant, у якому стверджується, що застосування літаків А-50У фактично змінило ефективність українських ударів по промислових об’єктах. Якщо раніше окремі підприємства оборонного комплексу РФ регулярно ставали цілями далекобійних атак, то з липня кількість успішних влучань суттєво скоротилася.

Зазначається, що літаки раннього попередження патрулюють повітряний простір над територією Росії на великій висоті. Завдяки цьому вони здатні контролювати значні площі та передавати інформацію іншим елементам системи протиповітряної оборони. Це дає змогу завчасно визначати напрямок руху ракет і готувати засоби перехоплення.

Поява додаткового повітряного компонента в російській системі ППО може вплинути не лише на ефективність конкретної ракети, а й на всю стратегію далекобійних ударів. Якщо інформація про зниження результативності FP-5 відповідає дійсності, українській стороні доведеться адаптувати маршрути польоту, тактику застосування та способи подолання протиповітряної оборони.

Технічні характеристики ракети «Фламінго» офіційно розкриваються лише частково. Відомо, що FP-5 належить до класу крилатих ракет, призначених для ураження віддалених цілей. Основною перевагою таких систем вважається можливість польоту на малих висотах зі зміною траєкторії, що ускладнює їхнє виявлення.

Літак А-50У є модернізованою версією радянської платформи А-50, створеної на базі військово-транспортного літака Іл-76. Машина призначена для виявлення повітряних цілей, координації дій винищувальної авіації та управління підрозділами протиповітряної оборони. Протягом останніх років Росія неодноразово повідомляла про модернізацію таких комплексів, розширення їхніх можливостей і вдосконалення бортового обладнання.

Далекобійні удари по російських підприємствах оборонного комплексу стали одним із напрямків війни, що суттєво активізувався протягом 2024-2026 років. Об’єктами атак регулярно ставали заводи, склади боєприпасів, нафтопереробні підприємства та виробничі майданчики, пов’язані з виготовленням озброєння. Подальший розвиток протистояння залежатиме від того, наскільки швидко сторони зможуть адаптувати власні технології до нових умов.