Росія оголосила паузу в ударах по Києву на три доби

Президент РФ Володимир Путін доручив із опівночі 5 вересня протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пояснивши рішення підготовкою та проведенням у столиці України контактів американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За його словами, пауза пов’язана саме з їхнім візитом.

Пєсков також повідомив, що 5 вересня Путін прийме Віткоффа та Кушнера в Москві. Американські представники вже прибули до російської столиці. Їхня поїздка є частиною дипломатичних контактів, спрямованих на пошук можливостей для припинення війни між Росією та Україною.

Після переговорів у Москві Віткофф і Кушнер мають прибути до Києва. Українська зустріч запланована на 6 вересня. Таким чином, американська делегація протягом одного візиту має провести контакти як із російським, так і з українським керівництвом.

Питання безпеки американських представників стало одним із чинників, що супроводжують їхню поїздку. Напередодні повідомлялося про очікування Вашингтона, що Росія та Україна тимчасово утримуватимуться від ударів по містах, які відвідають переговорники. Йшлося, зокрема, про Москву та Київ.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що українська сторона не створюватиме загроз для американських представників під час їхнього перебування в регіоні. Він також повідомляв про готовність враховувати присутність переговорників під час українських дій проти російських військових об’єктів.

Водночас оголошене Путіним рішення не означає припинення бойових дій між Росією та Україною. Заява Кремля стосується саме ударів по Києву і не передбачає загального припинення атак на інших напрямках. Тому фактичний масштаб паузи залежатиме від того, як саме російські військові застосовуватимуть це розпорядження.

Окреме значення має питання, чи поширюватиметься домовленість на всі види атак. У заяві Пєскова йдеться про незавдання ударів по Києву, але не повідомляється про окремі параметри обмеження, зокрема щодо безпілотників, ракет або можливих атак по військових цілях за межами столиці.

Візит американських представників відбувається на тлі тривалих розбіжностей щодо умов можливого мирного врегулювання. Москва наполягає на низці вимог, пов’язаних із територіями та майбутнім зовнішньополітичним курсом Києва. Українська сторона виступає проти передачі Росії контролю над українськими територіями та наполягає на гарантіях безпеки.

Віткофф уже неодноразово відвідував Росію для переговорів із представниками Кремля. Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, також бере участь у дипломатичних контактах щодо завершення війни. Їхній одночасний візит до Москви та Києва має дати американській стороні можливість безпосередньо оцінити позиції обох сторін.

На 5–6 вересня припало святкування Дня міста Москви. У 2026 році столиці Росії виповнюється 879 років. Проведення масштабних міських заходів у день переговорів додає до поїздки американської делегації окремий безпековий фактор, хоча Кремль пов’язав триденну паузу саме з підготовкою та проведенням контактів Віткоффа і Кушнера.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів зустрічі американських представників із Путіним, а після цього — від їхніх переговорів у Києві. Залишається відкритим питання, чи стане оголошена пауза лише тимчасовим заходом безпеки на час дипломатичної місії, чи її використають для ширших домовленостей щодо припинення ударів.