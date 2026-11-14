Росія на переговорах в Абу-Дабі зажадала повернення НАТО до кордонів 1997 року

Росія під час закритих переговорів в Абу-Дабі 10 листопада зажадала від НАТО відмовитися від розширення, повернути війська та військову інфраструктуру до стану 1997 року, а також повністю припинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на отриманий редакцією документ із викладом російської позиції. Пропозиції Москви стосуються не лише України, а й системи безпеки всієї Європи.

Документ датований 10 листопада, однак не містить підписів та офіційних реквізитів. Йдеться про так званий non-paper — неофіційний документ, який фіксує позицію сторони на переговорах, але сам по собі не є угодою чи юридично обов’язковою пропозицією. За даними видання, викладені в ньому вимоги майже дослівно повторюють умови, які російська сторона висунула у грудні 2021 року, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, Москва вимагає від Північноатлантичного альянсу відмовитися від подальшого розширення та будь-якої військової діяльності на території України, у Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії. Окремим пунктом зазначено повернення військ і військових баз НАТО до конфігурації 1997 року, тобто до вступу до альянсу низки держав Центральної та Східної Європи. На практиці така вимога передбачає виведення сил і військової інфраструктури НАТО, зокрема з Польщі та країн Балтії.

Ще одна умова стосується західної військової допомоги Києву. Росія наполягає на повному припиненні постачання Україні озброєння, військової техніки та обладнання. Крім того, Москва вимагає, щоб Україна відмовилася від участі у спільній оборонній політиці Європейського Союзу. За виконання цієї умови російська сторона, як випливає з документа, готова погодитися на вступ України до ЄС.

Окремі положення стосуються ядерної безпеки Європи. Москва вимагає, щоб Франція та Велика Британія відмовилися від поширення своєї ядерної парасольки на інші європейські держави. Також російська сторона наполягає на припиненні практики спільного ядерного стримування в межах НАТО. Ці вимоги зачіпають чинні механізми колективної оборони та ядерної взаємодії союзників.

За інформацією співрозмовників NYT, під час переговорів російські представники запропонували використовувати систему міжнародних відносин часів холодної війни як модель майбутньої європейської безпеки. На їхню думку, така система могла б знизити ймовірність прямого військового зіткнення між Росією та країнами Заходу. Водночас видання не наводить подробиць щодо того, як саме російська делегація пропонувала реалізувати цю модель.

У переговорах брав участь генерал Алексус Гринкевич, командувач американських військ у Європі. Двоє людей, які були присутні на зустрічі, розповіли NYT, що між ним і російськими представниками відбулася жвава дискусія. Американський генерал вимагав пояснити, які саме дії та обставини в Європі викликають занепокоєння Москви.

За словами двох джерел видання, російська делегація дала зрозуміти, що перелічені умови є початковою переговорною позицією і президент РФ Володимир Путін може виявити певну гнучкість. Однак конкретні поступки, на які Москва готова піти, у документі не зазначені.

Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь в обговоренні, заявили російській стороні, що з грудня 2021 року ситуація суттєво змінилася. За словами американського чиновника, вони запропонували Москві самостійно визначити конкретні кроки для зниження напруженості. Таким чином, обговорення стосувалося не лише вимог Росії до НАТО та України, а й питання зустрічних зобов’язань російської сторони.

Офіційного підтвердження того, що Москва висунула саме такі умови на переговорах в Абу-Дабі, наразі немає. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Росія вимагає документально оформленого рішення НАТО не приймати Україну та Молдову до альянсу. Водночас оприлюднений NYT документ містить ширший перелік вимог, зокрема щодо військової присутності НАТО в інших регіонах Європи й Азії, ядерного стримування та оборонної співпраці України з Євросоюзом.

У грудні 2021 року Росія передала США та НАТО проєкти договорів про так звані гарантії безпеки. Серед пропозицій були відмова від подальшого розширення альянсу, обмеження військової діяльності у Східній Європі та повернення інфраструктури НАТО до конфігурації до розширення 1997 року. Західні країни тоді відхилили ключові вимоги Москви, заявивши, що питання членства в альянсі та розміщення сил належать до суверенних рішень держав і самого НАТО. У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. НАТО засноване у 1949 році, а після завершення холодної війни його склад розширився завдяки вступу держав Центральної та Східної Європи.