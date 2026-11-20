перевести співробітників на дистанційну роботу. Остаточну оцінку стану мостових конструкцій мали провести профільні фахівці після відбою тривоги.

У Харкові російський безпілотник влучив у будівлю лікарні в Шевченківському районі. Міський голова Ігор Терехов повідомив про чотирьох постраждалих. У медичному закладі вибило понад 50 вікон. Крім того, за повідомленнями про перебіг атаки, у районі було зафіксовано влучання по житловому комплексу, де виникла пожежа.

На Львівщині російські війська застосували реактивні безпілотники. У Львові вночі кілька разів працювала протиповітряна оборона, зокрема близько 04:30 місто атакувала група дронів. Інформація про масштаби руйнувань у регіоні на момент ранкових повідомлень уточнювалася. Через загрозу поблизу польського кордону військові Польщі підняли в повітря авіацію та перевели системи протиповітряної оборони у стан підвищеної готовності.

Повітряні сили ЗСУ вранці попереджали про рух крилатих ракет у напрямку західних і центральних областей. Цілі фіксували на Львівщині, півночі Івано-Франківщини та Хмельниччині. Інші групи ракет рухалися з Чернігівської області в напрямку Київщини та Житомирщини, з Полтавщини — на Черкащину, а також через північ Дніпропетровщини в напрямку Кіровоградської області. Окремо повідомлялося про загрозу для Чернігова та Дніпра. У повітряному просторі над Києвом також зафіксували реактивний безпілотник.

Атака відбувалася на тлі попередніх ударів по столиці. Увечері 19 листопада російські дрони вже атакували Київ: тоді загинула людина, були поранені, а пошкоджень зазнали будівлі в кількох районах, зокрема дипломатичні та культурні об’єкти. Нова хвиля ракетних ударів розпочалася менш ніж за добу після тієї атаки, що призвело до повторного навантаження на міські служби та транспортну інфраструктуру.

Пошкодження мостів через Дніпро створюють додаткові труднощі для пересування між правим і лівим берегами Києва. Раніше столиця вже запроваджувала обмеження руху на окремих переправах після російських ударів. Після попередніх атак обговорювалися також резервні переправи через річку: за оприлюдненими планами, передбачалося спорудження восьми таких об’єктів, а перші два мали запрацювати до кінця лютого. Наскільки нинішні пошкодження вплинули на технічний стан мостів і коли рух на них зможуть відновити, мали визначити після обстеження конструкцій.